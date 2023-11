https://sputniknews.lat/20231121/biden-afronta-una-division-de-los-democratas-a-causa-del-conflicto-palestino-israeli-1145926416.html

Biden afronta una división de los demócratas a causa del conflicto palestino-israelí

21.11.2023

El conflicto palestino-israelí está afectando más de lo que se esperaba al mandatario norteamericano debido a que ahora se enfrenta a una importante división entre los demócratas. De acuerdo con un artículo del diario Financial Times, en el que se citan diferentes encuestas sobre la percepción del conflicto en Oriente Medio, alrededor del 25% de los que votaron al presidente Joe Biden se identifican como proisraelíes, no mucho más que el 20% que respalda a los palestinos.El otro gran factor entre quienes apoyan a uno de los dos bandos es la edad, ya que entre los estadounidenses más jóvenes hay más apoyo abierto a los palestinos que a los israelíes. Mientras tanto, entre los mayores de 65 años, el apoyo es abrumadoramente hacia el país hebreo.El diario destaca que incluso antes del 7 de octubre, había una marcada tendencia en Estados Unidos en la que los demócratas habían empezado a acercarse a la causa palestina.¿Quién apoya a quién?Aunque los ciudadanos estadounidenses siguen siendo en general más favorables a Israel, en marzo los encuestadores de Gallup registraron por primera vez una puntuación neta de los demócratas favorable a los palestinos, con un 11%.Por su parte, una encuesta de Ipsos realizada a mediados de noviembre reveló que la mayoría de los estadounidenses creen ahora que su nación debería actuar como mediador neutral.La encuesta también reveló que los estadounidenses están divididos a partes iguales sobre si "la respuesta de Israel a los recientes atentados ha sido excesiva": el 50% estaba de acuerdo y el otro 50% no. Sin embargo, entre los demócratas, el 62% estaba más de acuerdo, frente al 30% de los republicanos.Los demócratas progresistas más jóvenes y de izquierda se han mostrado especialmente críticos con la gestión de la guerra por parte de Biden.Esta expresiones se suman a otras que han criticado el apoyo de Biden a Israel pese a los violentos ataques de ese país contra Gaza, que han dejado más de 13.000 muertos, según las autoridades locales controladas por Hamás. Disidencias internas para BidenRecientemente, más de 500 políticos y miembros del personal de 40 agencias gubernamentales del país norteamericano enviaron una carta al presidente Joe Biden para que exigirle un cese al fuego en Gaza y el fin del envío de armas al país hebreo.De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, el documento comienza denunciando el ataque sorpresa de Hamás en contra de Israel y, posteriormente, insta al mandatario demócrata a detener el derramamiento de sangre ocasionado por la campaña militar israelí en el enclave palestino.En el mismo tono, un grupo de senadores demócratas estadounidenses envió una carta a Biden en la que lo instan a presionar a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y proteja a la población civil de los ataques de las tropas del país hebreo."Mientras usted y su Administración trabajan con Israel y sus socios internacionales para garantizar la liberación de los rehenes y responder al ataque terrorista contra Israel, nos unimos a su petición urgente de ayuda humanitaria para los civiles palestinos de Gaza", reza la misiva.

