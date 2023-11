Biden pretende legitimar a EEUU como "poder bélico" en medio de la caída de su popularidad

https://sputniknews.lat/20231121/biden-pretende-legitimar-a-eeuu-como-poder-belico-en-medio-de-la-caida-de-su-popularidad-1145902526.html

El presidente estadounidense Joe Biden intenta hacer frente a un creciente descontento al interior de su país por la política exterior que ha adoptado su... 21.11.2023, Sputnik Mundo

A poco menos de un año de los comicios presidenciales en Estados Unidos, Biden intenta explicar los supuestos beneficios de sus decisiones en materia geopolítica, como el apoyo multimillonario que ha brindado a Ucrania desde febrero de 2022 y el reciente respaldo ofrecido a Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza. Al menos así quedó evidenciado en un artículo que el mandatario —quien busca su reelección— publicó en el diario The Washington Post, donde habló sobre la posibilidad de crear una solución de dos Estados para el pueblo palestino, a pesar de que en los hechos Washington ha entregado armamento y asesoría de inteligencia a las fuerzas de Tel Aviv para seguir atacando Gaza. "Estamos en la antesala de un año electoral y puede ser una gran presión para el presidente Biden", afirma en entrevista con Sputnik Mariana Aparicio, doctora en Ciencias Sociales e integrante del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Necesidad de legitimación El presidente norteamericano ha planteado ambos conflictos como temas de seguridad nacional para su país, lo cual le permite definir el límite para transferir recursos económicos tanto de ayuda humanitaria como militar.Que Washington considere como parte de su seguridad nacional su involucramiento en conflictos internacionales, podría interpretarse como una forma que tiene Biden para "legitimar la prevalencia de Estados Unidos como el poder bélico que sigue siendo en el mundo", asegura la experta. Y es que Biden justifica el papel de Estados Unidos en estos dos conflictos (Ucrania y Oriente Medio) como la supuesta defensa del mundo occidental ante expresiones "no democráticas" representadas por algunos de sus rivales geopolíticos, como China o Rusia. Pérdida de aprobación ciudadanaEl texto de Biden en The Washington Post se publica en momentos de una caída significativa en el apoyo de los estadounidenses a la gestión del mandatario, quien ha tenido altas y bajas en las encuestas durante su Administración. Según una encuesta de NBC publicada en días recientes, el índice de aprobación de Biden ha descendido a 40%, el nivel más bajo de su Gobierno. Los resultados indican que el 40% de los votantes registrados aprueban el desempeño de Biden, mientras que el 57% lo desaprueba, lo que representa el mínimo histórico de aprobación de Biden (y el máximo histórico de desaprobación) en la encuesta desde que llegó al poder en 2021. Además, la encuesta sitúa a Biden por detrás del expresidente Donald Trump por primera vez en un hipotético enfrentamiento en las elecciones generales, con 46% de las preferencias para Trump contra 44% para el mandatario."Lo ven muy errático, muy viejo"De acuerdo con la misma encuesta, hasta 70% de los demócratas entre 18 y 34 años de edad desaprueban las decisiones Biden en torno al conflicto palestino-israelí, mientras que una mayoría cree que Israel ha ido demasiado lejos en ofensiva en Gaza, donde han muerto más de 13.000 personas, en su mayoría civiles. "Biden está perdiendo aire y le están ganando las preferencias electorales. Donald Trump está por arriba de él. Algunos marcan 5 puntos u 8 puntos", dice en entrevista con Sputnik el doctor Isaías López, sociólogo, abogado y profesor de la UNAM.En cuanto al argumento del mandatario estadounidense de que algunos países o actores geopolíticos quieren "borrar" la democracia, Isaías López asegura que, en el caso de Israel, se está respaldando a un gobierno de ultraderecha formado por el primer ministro Benjamín Netanyahu."Incluso hubo una serie de medidas que [Netanyahu] tomó muy claramente para tratar de coartar las libertades del mismo pueblo, de los ciudadanos de Israel", afirma el académico. "Es un poco contradictorio [el apoyo de Biden a Tel Aviv] porque Netanyahu no me parece precisamente un demócrata", concluye el especialista.

