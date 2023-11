https://sputniknews.lat/20231123/punto-de-inflexion-se-paraliza-el-gasto-publico-en-alemania-al-quedarse-sin-fondos-1145969095.html

"Punto de inflexión": se paraliza el gasto público en Alemania al quedarse sin fondos

"Punto de inflexión": se paraliza el gasto público en Alemania al quedarse sin fondos

El Tribunal Constitucional alemán prohibió al Gobierno pedir nuevos préstamos: se trata de 260.000 millones de euros y, como resultado, de la auténtica quiebra... 23.11.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el periódico alemán Die Welt, los 200.000 millones de euros del Fondo de Estabilización Económica, junto a los 60.000 millones de euros del presupuesto del fondo climático, con los que contaba el vicecanciller Robert Habeck, no podrán utilizarse, ya que eso contraviene la Constitución alemana, y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto. El medio advierte de que esto pone a los alemanes en una situación en la que el freno del Gobierno a los precios de la energía "está llegando a su fin", mientras que el propio Habeck, ya está preparando de antemano a los ciudadanos para el hecho de que "subirán los precios de la electricidad y posiblemente también los del gas".A su vez, la copresidenta del gobernante Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Saskia Esken, ya se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de desobedecer la sentencia del Tribunal Constitucional y acumular nuevas deudas en 2023 y en 2024. Sin embargo, para ello sería necesario volver a declarar el estado de emergencia, explica Die Welt.De este modo, sigue sin estar claro si el presupuesto alemán para 2024 podrá acordarse y aprobarse en noviembre, como había previsto el Gobierno de la coalición. Los partidos del bloque opositor han dejado claro que se opondrán a ello, informa el diario alemán.Según The Wall Street Journal (WSJ), esas circunstancias impedirán a Scholz reconstruir una economía que está perdiendo competitividad y complicará los planes de reconstrucción y rearme. Además, la medida "está perturbando la labor de reconstrucción de Europa y frustrando los esfuerzos por reforzar su defensa y reducir las emisiones de carbono".La mayor economía de Europa se contrae 14 veces más de lo previsto a medida que la subida de los precios de la energía y las tensiones comerciales ponen en jaque su modelo empresarial orientado a la exportación. Además, el envejecimiento de la población y la disminución prevista de la mano de obra "limitarán sin duda" el potencial de crecimiento, precisa el periódico.Desde el inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania, Alemania ha aumentado fuertemente el gasto para apoyar a Kiev y reducir su dependencia del gas y el petróleo rusos. También prometió financiar la transición a una economía de emisiones cero, y amplió "su ya generoso sistema de seguridad social" para no perder el apoyo de los votantes. Pero ahora "todos estos proyectos están en peligro", concluye el medio.Alemania vive una crisis económica al subirse Berlín al carro de las sanciones antirrusas de Estados Unidos y aislarse de las importaciones económicas de energía rusa. Mientras que la economía del país logró resistir el consiguiente embate económico, los mismos países que introdujeron estas sanciones han experimentado un drástico aumento de los precios de los combustibles y la energía, obligando a sus propios ciudadanos a pagar literalmente por las decisiones de sus líderes.

