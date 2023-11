https://sputniknews.lat/20231124/estos-son-los-mejores-clubes-de-futbol-en-2023-1146003506.html

Estos son los mejores clubes de fútbol en 2023

Descubre cuál equipo de fútbol es el mejor del mundo según el 'ranking' de la FIFA 2023. He aquí la clasificación de los mejores equipos a nivel mundial.

Los mejores clubes de fútbol en el mundoEl fútbol es uno de los juegos más populares y emocionantes del mundo. Los aficionados y los expertos siempre están dispuestos a evaluar el éxito de los equipos y compararlos entre sí. A continuación, te traemos una lista de los cinco clubes de fútbol más fuertes y exitosos de 2023.Entre los clubes más destacados de la historia está el Manchester City, que tuvo una temporada 2022-2023 histórica para este equipo líder, debido a que los Citizens ganaron el triplete: el campeonato nacional, la Copa de Inglaterra y la primera Liga de Campeones de la historia del club.Los mejores clubes de fútbol según la clasificación de Footballdatabase en noviembre de 2023, ordenados por puntaje:Clasificación de los clubes con más títulos del mundo 20231er puesto: Nacional (165 trofeos)Al club de Montevideo solo le falta un trofeo para convertirse en el 50 veces campeón de Uruguay. Siendo el club de fútbol con más títulos de Sudamérica, Nacional está al mismo tiempo por detrás de su eterno rival Peñarol, que tiene 4 victorias más. De igual manera, Nacional lleva mucho tiempo sin ganar a escala continental: el último éxito en la Copa Libertadores se produjo en 1988.2do puesto: Peñarol (156 trofeos)Peñarol consiguió ganar el campeonato uruguayo 53 veces, lo que supone 4 victorias más que su archirrival. En las batallas continentales, en que la más importante de ellas es la Copa Libertadores, Peñarol también es ligeramente más exitoso: 5 victorias. Sin embargo, como en el caso de Nacional, el último triunfo ocurrió hace demasiado tiempo (1987).3er puesto: Al Ahly (148 trofeos)El club de fútbol de El Cairo encabeza la lista de los equipos con más títulos del mundo por un amplio margen. Además, los Diablos Rojos (sí, sí, no solo el Manchester United) han ganado más títulos continentales que ningún otro en el planeta: 20. A pesar de encabezar tan honorable clasificación, el Al Ahli no ha podido conservar el primer puesto de la liga egipcia en los últimos años, perdiéndolo a manos del Zamalek en las temporadas 20/21 y 21/22.4to puesto: Rangers (121 trofeos)El Glasgow Rangers está considerado el club con más títulos de Europa. Los "celestes" han ganado 55 veces el campeonato escocés y 55 veces la copa nacional, pero no han podido conquistar la Copa de Europa: el único trofeo se lo llevaron en 1972, cuando el equipo se hizo con la Recopa.5to puesto: Celtic (116 trofeos)Si el Rangers figura en alguna clasificación, merece la pena echarle un vistazo: sus compatriotas del Celtic están muy cerca. El Celtic pierde ante su eterno rival en cuanto a victorias en liga: 53 contra 55, mientras que los dos equipos tienen idénticas cifras en Europa: una victoria cada uno. El éxito de los verdiblancos se produjo hace mucho tiempo: en 1967, pero en el torneo europeo más prestigioso, la Copa de Campeones, en el año 2003, el Celtic fue por el segundo trofeo europeo, no obstante, en la final de la Copa de la UEFA perdió en la prórroga ante el Oporto de José Mourinho (2-3).Clasificación de los clubes con más títulos de EuropaLos dos equipos escoceses están acompañados en la clasificación europea por los clubes españoles Real Madrid y Barcelona, y el Benfica portugués completa el top 5.El Real Madrid es el club con más títulos de los cinco primeros de Europa, pero está lejos de ser el primero del mundo. El equipo ha ganado 14 veces la Liga de Campeones, un récord absoluto entre los clubes europeos. También el club de Madrid superando a todos los de la liga local se ha convertido en campeón de España 35 veces, y 20 veces ha ganado la Copa y 12 veces la Supercopa del país. La FIFA reconoció al Real Madrid como el mejor club del siglo XX.FC Barcelona es el poseedor del récord de victorias en la Copa de España, pero pierde ante el Real en número de títulos en la Liga de Campeones y el campeonato nacional. Paradójicamente, aunque pierde ante el Real Madrid en cuanto a victorias en la Liga y la Liga de Campeones, el 'Barça' es campeón de España con 27 trofeos y 31 Copas del Rey.De no haber sido por la famosa maldición de Guttmann, tras cuya marcha el Benfica llegó a perder 8 finales europeas, el equipo lisboeta podría haber estado unas líneas más arriba en la clasificación. La última victoria de las águilas fuera de su país fue en 1962, en que ganaron la Copa de Campeones de Europa.Clasificación de los clubes con más títulos de AméricaEntre los clubes con más títulos en el fútbol de América, el Club Atlético Independiente de Argentina destaca por sus numerosos logros, incluyendo sus siete títulos de la Copa Libertadores y sus tres Copas Intercontinentales.Boca Juniors, otro gigante argentino, ha dejado una marca impresionante con sus seis títulos de la Copa Libertadores y tres títulos de la Copa Intercontinental.A continuación, con 12 títulos, se encuentran otros dos equipos poderosos, River Plate y Sao Paulo. Aunque Peñarol y Nacional suman una mayor cantidad de copas en la historia de sus clubes. A nivel americano están en el top 5 de clubes, con 9 títulos.Así, estos son los equipos que tienen más títulos internacionales en Sudamérica avalados por la Conmebol:1. Club Atlético Independiente (Argentina): 18 trofeos2. Boca Juniors (Argentina): 18 trofeos3. Club Atlético River Plate (Argentina): 12 trofeos4. Sao Paulo Futebol Clube (Brasil): 12 trofeos5. Peñarol (Uruguay): 9 trofeos6. Club Nacional de Football (Uruguay): 9 trofeosClasificación de los clubes con más títulos de AsiaAl-Hilal FC (Arabia Saudita):Uno de los clubes más exitosos de Arabia Saudita, con numerosos títulos en las ligas locales. Destaca especialmente por su éxito en la Liga de Campeones de la AFC, habiendo ganado el título en 4 ocasiones.Al-Ahli SC (Arabia Saudita):Otro club destacado en Arabia Saudita, con una presencia significativa en competiciones nacionales e internacionales. Tiene 3 títulos de Copa de Clubes de Campeones del Golfo.Urawa Red Diamonds (Japón):Es un club japonés con múltiples éxitos en la J1 League, la máxima categoría del fútbol japonés. También ha logrado 3 títulos en la Liga de Campeones de la AFC.Jeonbuk Hyundai Motors FC (Corea del Sur):Dominante en la K League 1, la principal liga de fútbol en Corea del Sur. Se ha destacado en la Liga de Campeones de la AFC, logrando el título en dos ocasiones.Persepolis FC (Irán):Es uno de los clubes más destacados en Irán, con numerosos títulos en las ligas locales. Aunque ha sido subcampeón en varias ocasiones en la Liga de Campeones de la AFC, su presencia y éxito son notables en el fútbol asiático.Clasificación de los clubes con más títulos de ÁfricaAl Ahly SC de Egipto que encabeza el ranking mundial es ganador de varios títulos de ligas egipcias. También tiene más de 10 victorias en la Liga de Campeones de la CAF.Le sigue el otro equipo egipcio, Zamalek, fundado en 1911, que es un club rival de Al Ahly y ha contribuido significativamente al fútbol egipcio. Ha ganado varios títulos de liga y ha mantenido una fuerte presencia en competiciones africanas.El tercer puesto lo ocupa el club de Nigeria Enyimba International FC, que ha sido ganador de la Liga de Campeones de la CAF en dos ocasiones. El cuarto es el equipo de la República Democrática del Congo, TP Mazembe, que tiene dos victorias de la CAF Confederation Cup. El quinto club africano es de Túnez, Esperance Sportive de Tunis. Es uno de los clubes más antiguos de África, fundado en 1919.

