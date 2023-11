https://sputniknews.lat/20231124/kiev-sufre-mas-de-4100-bajas-durante-la-ultima-semana-del-conflicto-ucraniano-1146010295.html

Kiev sufre más de 4.100 bajas durante la última semana del conflicto ucraniano

El Ejército de Ucrania perdió más de 4.100 militares, entre muertos y heridos, durante la última semana en la zona de la operación militar, comunicó el... 24.11.2023, Sputnik Mundo

Entre el 18 y el 24 de noviembre, Rusia realizó 31 ataques con armas de alta precisión y aeronaves no tripuladas contra infraestructuras de aeródromos, arsenales, lugares de almacenamiento de munición y otros puntos críticos de las FFAA de Ucrania, incluyendo lugares de despliegue de las formaciones de Azov* y de la Legión Extranjera ucranianas. "Todos los objetivos designados fueron alcanzados", destacó la Defensa rusa.La dirección de Donetsk y del sur de DonetskEn cuanto a la dirección de Donetsk, según la última actualización, el grupo de fuerzas ruso Sur repelió 22 ataques de las tropas ucranianas y respondió con varios golpes contra las unidades y equipos militares del Ejército de Ucrania en Márinka, Kurdiúmovka, Vasiúkovka, Artiomovsk, Andréyevka y Kleschéyevka de la república popular de Donetsk.Asimismo, las FFAA de Ucrania sufrieron centenares de bajas en la zona del sur de Donetsk luego de varios golpes del grupo de fuerzas ruso Este contra la 58.ª Brigada de Infantería Motorizada, la 72.ª Brigada Mecanizada, la 79.ª Brigada de Asalto Aerotransportada, así como la 127.ª y la 128.ª Brigadas de Defensa Territorial del Ejército ucraniano. Sus pérdidas suman más de 625 militares e incluyen también siete vehículos blindados, 16 automóviles, 13 piezas de artillería.La dirección de Kúpiansk y Krasni LimánDe acuerdo con los datos del ente castrense, en la línea de operaciones de Kúpiansk, el grupo de fuerzas ruso Oeste mejoró sus posiciones en varias partes del frente, repelió 13 ataques de las FFAA de Ucrania y asestó varios golpes contra la 10.ª Brigada de Asalto de Montaña, la 57.ª Brigada de Infantería Motorizada, la 14.ª, la 43.ª, la 53.ª y la 67.ª Brigadas Mecanizadas cerca de las localidades de Sínkovka, Ivánovka, Zagoruikovka, Kislovka y la ciudad de Kúpiansk de la región de Járkov. En total, Kiev perdió más de 305 militares, dos vehículos blindados, 16 automóviles y 7 piezas de artillería de campo.En cuanto a la situación en la dirección de Krasni Limán, el grupo de fuerzas ruso Centro, apoyado por la artillería y la aviación, repelió 10 ataques de las unidades de asalto de la 12.ª Brigada de Fuerzas Especiales, así como la 24.ª, la 47.ª, la 67.ª Brigadas Mecanizadas de Ucrania.Además, las tropas rusas asestaron varios golpes contra el personal y equipos militares de la 31.ª Brigada de la Guardia Nacional, la 117.ª y la 125.ª Brigadas de Defensa Territorial cerca de Torskoye, Krasni Limán, Serebrianka y Grigorovka de la república popular de Donetsk.La dirección de ZaporozhieNo cesan los combates en las localidades de Rabótino y Verbóvoye de la línea de operaciones de Zaporozhie. En esta zona las fuerzas rusas siguen con las actividades de defensa activa y repelieron 11 ataques ucranianos. Entretanto, la 71.ª Brigada de Cazadores, la 82.ª Brigada de Asalto Aerotransportada, la 33.ª, la 65.ª, la 118.ª Brigadas Mecanizadas del Ejército de Ucrania han sido blancos de los golpes de las FFAA de Rusia. Kiev perdió a hasta 435 militares entre muertos y heridos, tres tanques, 21 vehículos blindados, 22 automóviles y cuatro piezas de artillería de campo.La dirección de JersónEn la zona de Jersón, el Ejército ucraniano realizó varios intentos de desembarque en la orilla izquierda del Dniéper, que fueron frustrados por las fuerzas rusas. Como resultado de sus acciones preventivas, las pérdidas de Kiev en esta dirección durante la semana ascendieron a 405 soldados, 11 piezas de artillería, 12 barcos y 26 automóviles. Asimismo, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra las unidades de la 35.ª y la 36.ª Brigadas de Infantería de Armada del Ejército de Ucrania y capturaron a 39 militares ucranianos.Como procede del comunicado del ente castrense, a lo largo de la semana las fuerzas rusas derribaron un caza MiG-29 y un helicóptero Mi-8 ucranianos, además de destruir una estación radar del sistema antiaérea S-300, así como dos estaciones radar contrabatería AN/TPQ-50 de fabricación estadounidense. El informe añade que fueron interceptados 15 proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiples Himars y Olja, dos misiles antibuque Neptun, así como 176 vehículos no tripulados ucranianos.La aviación marítima de la Flota del mar Negro, continuó, eliminó 12 lanchas no tripuladas ucranianas que se dirigían hacia Crimea.En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos 537 aviones, 255 helicópteros, 9.165 vehículos aéreos no tripulados, 442 sistemas de misiles antiaéreos, 13.586 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.185 lanzacohetes múltiples, 7.166 piezas de artillería de campaña y morteros y 15.572 unidades de vehículos militares especiales.*prohibido en Rusia por extremista y terrorista.

