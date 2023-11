https://sputniknews.lat/20231124/la-transformacion-de-la-salud-que-redujo-la-muerte-de-personas-con-cancer-en-nicaragua-1145989829.html

La transformación de la salud que redujo la muerte de personas con cáncer en Nicaragua

El cáncer es la tercera enfermedad que más afecta a la población de Nicaragua, afirma en entrevista a Sputnik el doctor Oscar Vásquez, director de Servicios de... 24.11.2023, Sputnik Mundo

Sin embargo, esta nación se encuentra entre los países con la menor tasa de mortalidad en las Américas, al reducir a 84,4 las defunciones por cada 100.000 mil habitantes en 2019, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).A los padecimientos como tumores malignos en el hígado y estómago —de acuerdo al Mapa Nacional de la Salud de esta nación centroamericana— le siguen los tumores malignos del útero y las mamas entre la población femenina y el cáncer de próstata en los varones.Los menores de 15 años son afectados en este país por cáncer linfoide, maligno de encéfalo y leucemia mieloide, principalmente, de un total de 15 tipos de tumores malignos que provocaron la muerte de 91 pacientes en 2022.Mujeres las más afectadasBlanca Nubia Mendoza, convalece en el hospital de la mujer Bertha Calderón de Managua tras habérsele extirpado una de sus mamas. Sputnik conversó con esta madre y abuela de 72 años mientras esperaba la evaluación médica para el inicio de un ciclo de radiaciones, tratamiento de alta resonancia que elimina las células cancerígenas.Nicaragua cuenta con una red de servicios de salud inserta en un modelo "familiar y comunitario" donde la atención es gratuita desde 2007 por decreto del presidente Daniel Ortega, tras su retorno al poder.La doctora Carmen Cruz, directora del hospital Bertha Calderón, afirmó a Sputnik que este centro atiende a mujeres con cáncer ginecológico que incluye los tumores malignos de mamas, endometrio, ovarios, uterino y de enfermedad trofoblástica, por aparición de células malignas después de la concepción.Atención gratuita"La atención del cáncer es gratuita, se garantiza todo el manejo que la paciente requiere, hay una articulación desde la atención primaria en las comunidades (rurales) hasta el hospital de referencia nacional; nosotros atendemos a todas las pacientes que son diagnosticadas por igual, sin distingo político o de estrato social, se les garantiza no sólo su atención oncológica, sino también la realización de sus estudios especiales, medicina interna, cirugía general, toda la atención que requiera se la garantizamos", declaró la especialista.Para las autoridades nicaragüenses la reducción de la mortalidad por cáncer es el resultado de una estrategia que incluye acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento que solo lo puede garantizar un modelo de salud gratuito, que va desde el uso de medicina nuclear hasta la reciente incorporación de la vacuna contra el cáncer cervicouterino en niñas de 10 a 14 años, lo que constituye un "avance" a juicio de la representante de la OPS/OMS, Ana Helena Chávez.El ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua descentralizó la atención del cáncer en seis departamentos del país, los que han sido dotados de la tecnología y los recursos humanos para la capacidad diagnóstica y el manejo de la enfermedad en ciudades alejadas de la capital, declaró a Sputnik el doctor Óscar Vásquez, director de Servicios de Salud del Minsa.Transformación tecnológica"Nosotros hemos venido invirtiendo en la transformación digital (de los equipos diagnósticos) e inversiones en tecnología y ahora tenemos más capacidad diagnóstica. Antes sólo había un tomógrafo en 2006, ahora nosotros contamos con siete tomógrafos que están ubicados en los hospitales que tratan la demanda; contamos con resonancia magnética y dos aceleradores lineales para el tratamiento de la radioterapia que atienden la demanda niños y adultos de todo el país", resaltó Vásquez.El funcionario de la salud afirmó que el Gobierno de Nicaragua definió una línea estratégica para la atención de las personas "con dignidad y humanismo", lo que obligó a la cartera a invertir en los centros hospitalarios y unidades de salud con la finalidad de garantizar la atención pediátrica de niños con cáncer y elevar a 75 años la esperanza de vida de los adultos sobrevivientes.Nicaragua cuenta con albergues en cuatro hospitales de la capital, para la atención inclusiva de pacientes y familiares procedentes de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur, así como el Triángulo Minero, situado a más de 300 kilómetros de ManaguaCreando EsperanzasEn el hospital de la mujer de Managua 48 pacientes con cáncer aprenden a confeccionar las batas y camisones que usarán en el albergue donde se recuperan de la enfermedad, la costura es una terapia de recuperación que las encamina a la reinserción social una vez que retornan a sus comunidades, afirmó a Sputnik la profesora Yanina Teresa Pérez Ríos, coordinadora del proyecto Creando Esperanzas.La experiencia le permite a este colectivo de mujeres nicaragüenses "desconectarse" de la realidad de pesadumbre y el miedo que les provoca el cáncer, manifestó a Sputnik Martha Blandón de 54 años, originaria del norteño departamento de Matagalpa."Yo pensé que me iba a morir, para serle sincera yo pasé como 15 días que solo era llorar, porque usted sabe no hay quien no le tema a esa enfermedad (…) yo vine afligida, lloré tiernamente, pero gracias a Dios me dijeron, unas muchachas, que había un trabajo para poder a costurar, para cocer y entonces me vine [al taller] y el día que vine ya me sentí más diferente, ya sentí alegría", relató la paciente de Nicaragua.

