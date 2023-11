https://sputniknews.lat/20231124/se-quiebra-la-unidad-de-espana-tras-los-acuerdos-de-sanchez-con-los-catalanes-1145994855.html

¿Se quiebra la unidad de España tras los acuerdos de Sánchez con los catalanes?

En el marco de las fuertes críticas de gran parte del sistema político español hacia Pedro Sánchez por los acuerdos de amnistía con el independentismo catalán... 24.11.2023, Sputnik Mundo

¿Se quiebra la unidad de España tras los acuerdos de Sánchez con los catalanes? ¿Se quiebra la unidad de España tras los acuerdos de Sánchez con los catalanes?

La plaza de Cibeles en Madrid fue el epicentro de una nueva concentración después de que el líder del Partido Popular (PP), Alberto Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, convocaran una protesta contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y su pacto con independentistas catalanes. Con respecto al anuncio de la amnistía a los independentistas catalanes, "si bien hay una crispación manejada por el PP, el acuerdo es mucho menos ambicioso de lo que la prensa ha presentado", dijo.La derecha se ha enfadado mucho, "no tanto por la amnistía, sino porque se vieron con el poder entre las manos y pensaban que iban a gobernar", sostuvo. Sobre ello, "que el Partido Socialista haya logrado estos acuerdos ha demostrado que la derecha no podía llegar al Gobierno, lo cual explica su irascibilidad", indicó Berlín. Por lo tanto, "el acuerdo que permite gobernar a Sánchez aglutina a ocho partidos diferentes, lo cual es una novedad en el parlamento español", señaló.El ciclo económico favorable da margen político al GobiernoCon respecto a la situación económica, "España está en una suerte de anomalía con respecto a los países vecinos, porque los indicadores están siendo muy positivos", expresó. Si bien hemos asistido a un encarecimiento de las materias primas bastante elevado con motivo de los conflictos internacionales, "lo cierto es que los datos económicos acompañan al Gobierno", indicó. Esa es una de las razones que explican por qué "Sánchez consiguió resistir en las elecciones generales", concluyó.México: con el Tren Maya se prevé dinamizar la economía del sur del paísEsta obra "desarrollará la economía de una región relegada durante mucho tiempo", dijo a Sputnik el periodista mexicano Ariel Noyola.Una agencia de las Naciones Unidas proyectó que el Tren Maya, una de las obras insignia del Gobierno federal liderado por Andrés Manuel López Obrador, llevará crecimiento económico y disminución de la pobreza al sureste mexicano. Sobre ello, "hay que recordad que la zona de mayor desarrollo está en el norte del país, y que los Estados que se encuentran al sur y sureste, en las últimas décadas han estado en una situación de abandono", explicó Noyola.Lo que se pretende es que "el enorme flujo de turismo internacional no se quedara sólo en los destinos turísticos, sino que fueran alentados para poder insertarse en varias regiones", sostuvo. Ello sería con el propósito de que tuviera un "efecto multiplicador sobre la actividad turística, los pequeños negocios e incluso en la actividad agropecuaria", dijo. Por lo tanto, "luego se tendrá que evaluar si los efectos de esta obra son los que el Gobierno ha pronosticado", concluyó el periodista mexicano.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

