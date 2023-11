Cae la compra de bonos del Tesoro, mientras el yuan supera al euro en financiación comercial

https://sputniknews.lat/20231125/cae-la-compra-de-bonos-del-tesoro-mientras-el-yuan-supera-al-euro-en-financiacion-comercial-1146026053.html

El diablo está en los detallesActualmente hay una fluctuación en la oferta y la demanda de los bonos del Tesoro del país norteamericano, algo que se debe a que la Reserva Federal está reduciendo estos activos a un ritmo de 60.000 millones de dólares al mes. Paralelamente, China y Japón, que antes eran importantes compradores de deuda pública estadounidense, muestran cada vez menos interés en hacerse con dichos títulos.No obstante, se ha observado un incremento en la oferta de bonos, puesto que el Tesoro de EEUU ha emitido en el presente año, unos dos billones de dólares netos en una nueva deuda, una cantidad que marcó un máximo histórico, excluyendo la ola de endeudamiento relacionada con la pandemia registrada en el año 2020."Las emisiones estadounidenses han aumentado considerablemente y la demanda extranjera no ha aumentado", indicó Brad Setser, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores [organización privada estadounidense], quien recalcó que Pekín y Tokio no figuran como "compradores netos [de deuda pública] en el futuro".EEUU y Europa a la lona, China subePara los intereses de la economía de EEUU esto representa una pésima noticia, según el analista internacional Eduardo Luque. "Porque sabemos que la economía norteamericana se sustenta fundamentalmente en la deuda externa, en colocar sus Bonos del Tesoro que compraban los demás países, a un cierto tipo de interés, y con ese dinero, el Gobierno estadounidense podía financiar sus gastos corrientes, y sobre todo, las guerras en las que está involucrado de forma permanente".Según el experto, "los inversores se lo miran con muchísima calma invertir en el mercado de bonos de EEUU, porque el déficit que tienen ahora ya es insostenible, y a lo que tienen miedo es a las continuas crisis bancarias que han sucedido hace pocos meses: 14 bancos importantes de EEUU quebraban, y esto genera evidentemente un gran nerviosismo en los tenedores de bonos del Tesoro de EEUU".En tanto, el aumento del endeudamiento de las empresas extranjeras con los bancos chinos ha ocasionado que el yuan supere al euro y se convierta en la segunda moneda mundial en el mercado de financiación del comercio, según informó Reuters."Fundamentalmente es la decadencia de la Unión Europea [donde] tenemos un conjunto de dirigentes políticos extraordinariamente mediocres, que no entienden que realmente las cosas están cambiando", concluye Eduardo Luque.

