¿Defiende a Hamás? La prensa israelí ataca a ministra española, pero fuentes la exculpan

¿Defiende a Hamás? La prensa israelí ataca a ministra española, pero fuentes la exculpan

La ministra del nuevo Ministerio de Infancia y Juventud de España, Sira Rego, fue blanco de las críticas de la prensa israelí en vísperas de la visita rendida a Jerusalén por el recientemente investido presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En concreto, a Rego se le achaca su apoyo a la causa palestina, al extremo de que la versión digital en inglés del periódico Yedioth Ahronoth, el más leído en el Estado hebreo, escribió que "defiende a Hamás".Otro diario, The Times of Israel, acusó a la nueva ministra de haber "justificado el asesinato de 1.200 israelíes a manos de Hamás" y de haber llamado "genocidio" al "ataque de Israel contra Hamás". Una tercera publicación, The Jerusalem Post, expresó sus críticas en términos similares y citó negativamente a la ya exministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, por su exhortación en la red X de "suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel".En su crónica del 20 de noviembre, este periódico escribió que "varias sinagogas españolas han sido objeto de pintadas relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamás". También recordó que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que calificó de "gesto inamistoso" el comunicado que la Embajada israelí en España emitió el 16 de octubre y que ha criticado las acciones israelíes, había "retenido su puesto" en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.La prensa israelí da cuenta de los mensajes que Sira Rego emite en la red X. En particular, el que publicó el 7 de octubre, donde se puede leer que "Palestina tiene derecho a resistir tras décadas de ocupación, apartheid y exilio", y que la solución al problema es "el fin de la ocupación". Asimismo, se recuerda su origen palestino y el hecho de que parte de su familia paterna sigue residiendo en Cisjordania.Pero las acusaciones se extienden a nivel gubernamental y a otros países. Tanto es así que el 24 de noviembre, durante el primer día de la tregua pactada entre palestinos e israelíes, Eli Cohen, ministro hebreo de Exteriores, ha acusado a España y Bélgica de "apoyar el terrorismo", y convoca a los embajadores de ambos países europeos para "una dura conversación de reprimenda". Así lo ha expresado mediante un mensaje en la red X, donde asegura que Israel está actuando en Gaza "de acuerdo con el derecho internacional".De la política municipal al Gobierno estatal pasando por el EuroparlamentoSira Abed Rego nació en Valencia en 1973 y pasó parte de su infancia en Palestina, donde su familia paterna todavía reside. Militante del Partido Comunista de España (PCE) y de su organización matriz, Izquierda Unida (IU), hasta la fecha venía desempeñándose como eurodiputada en Bruselas, adonde llegó en 2019 para integrarse en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.Hasta entonces, había sido concejal en el Ayuntamiento de la ciudad donde reside, Rivas-Vaciamadrid (Madrid), en cuyo Gobierno municipal ejerció de primera teniente de alcalde con competencias en Urbanismo, Vivienda y Hacienda como edil entre 2015 y 2019. Antes de su nombramiento como ministra, Rego ya era uno de los principales perfiles de IU, pues es miembro de su Ejecutiva Federal y portavoz. "Sira es un gran activo político de nuestra ciudad, de la izquierda e incluso del país", declara a Sputnik José Luis Alfaro, primer teniente de alcalde de Rivas-Vaciamadrid (101.806 habitantes, gobernada por IU y PSOE), quien coincidió con Rego en este Ayuntamiento durante el mandato 2015-2019. "Tiene talento para la organización y ha demostrado ser una gran gestora, tiene capacidad para rendir en cualquier espacio", añade este político municipal, que afirma haber aprendido mucho de ella en "gestión y acción política".Crítica con el cambio de postura del PSOE respecto a la cuestión irresoluta del Sáhara Occidental, Rego nunca ha ahorrado críticas a Israel y su posición respecto al conflicto palestino-israelí siempre ha estado muy clara. Aboga por elevar las medidas de presión contra el Estado hebreo y suspender relaciones diplomáticas. Nutricionista de formación, sucede a Alberto Garzón como segunda ministra de IU de la historia."La posición propalestina de Sira es una posición que comparte nuestra organización y la izquierda en general, fundamentalmente el cumplimiento de las resoluciones de la ONU", destaca Alfaro, que asegura que, en su ciudad, el partido "tiene también una posición clara al respecto" en el mismo sentido. Y recuerda que el consistorio de Rivas-Vaciamadrid tiene suscritos "sus propios convenios de apoyo y solidaridad con la causa palestina", como los campos de trabajo en Palestina con la asociación Pallasos en Rebeldía. "Con este proyecto 15 jóvenes viajan a Palestina y recorren los colegios de allí organizando actividades lúdicas y de circo. Cuando regresan a Rivas-Vaciamadrid, su compromiso continúa", explica Alfaro, que indica que los graffitis propalestinos que adornan las inmediaciones del auditorio Miguel Ríos son fruto de este compromiso. ¿Defiende a Hamás?"Si fuera pro-Hamás, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no la ponen de ministra. Así de simple", zanja una fuente interna del PCE, que explica a Sputnik que es "absolutamente falso" que Sira Rego esté en connivencia con este grupo palestino. Los comentarios de la prensa israelí no coinciden con la realidad, subraya esa fuente, que conoce desde 2010 "a ella y a su marido, que también es militante del PCE".Según el interlocutor, Sira Rego es "propalestina como lo pueden ser sus compañeros de partido y hasta Pedro Sánchez", pero carece de cualquier vínculo con Hamás. En Bruselas, sus compañeros de IU también han mostrado su apoyo a la causa palestina. A Manuel Pineda no se le permitió realizar una pregunta parlamentaria ataviado con una kufiya, el pañuelo palestino típico.Tanto en IU como en el PCE reconocen la habilidad política de la nueva ministra dentro de las estructuras de los partidos, pues es una "buena fontanera" y logra llevar a término sus iniciativas. Fuentes críticas en el PCE admiten la tentación de atribuir al nuevo Ministerio de Infancia y Juventud "poca trascendencia", en tanto que puede ser visto como un "invento de Pedro Sánchez" para que la coalición Sumar, a la que pertenece IU, pudiera acceder a cinco carteras ministeriales."Pero esas competencias transferidas son cuestiones presupuestarias y finalistas, es el ministerio el que fijará las políticas estatales, como planes y leyes", discrepa Alfaro, que subraya la idoneidad del nuevo ministerio y recuerda el carácter pionero a nivel estatal de las políticas municipales de infancia y juventud en Rivas-Vaciamadrid, con implicación "directa" de niños y jóvenes.Muy activa en BruselasComo europarlamentaria, Sira Rego se ha distinguido por demandar de la UE una reformulación de sus políticas de fronteras y de inmigración, así como avances en materia de respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, la recomendación de luchar en el ámbito comunitario contra la "discriminación interseccional" por motivos socioeconómicos y raciales de las mujeres de origen africano, de Oriente Próximo, latinoamericano y asiático.También, en julio de 2022, propuso aplicar una medida temporal para convalidar los permisos de conducción profesional de los refugiados ucranianos en la UE sin necesidad de tramitar uno nuevo o de rendir un nuevo examen. "Creemos que es importante facilitar la vida cotidiana de las personas que sufren las consecuencias de la guerra y darles la oportunidad de trabajar en la UE", escribió en su propuesta.

