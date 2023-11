https://sputniknews.lat/20231125/el-rayo-de-hierro-israeli-que-tan-eficiente-es-esta-arma-laser-en-su-nivel-actual-de-desarrollo-1146033477.html

El Rayo de Hierro israelí: ¿qué tan eficiente es esta arma láser en su nivel actual de desarrollo?

El Rayo de Hierro israelí: ¿qué tan eficiente es esta arma láser en su nivel actual de desarrollo?

En el transcurso del actual conflicto en Oriente Medio, Israel podría haber recurrido al avanzado sistema de defensa antiaérea Rayo de Hierro, basado en... 25.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-25T12:52+0000

2023-11-25T12:52+0000

2023-11-25T12:52+0000

defensa

israel

cúpula de hierro

defensa aérea

🌍 oriente medio

💬 opinión y análisis

láser

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/19/1146033764_0:295:2048:1447_1920x0_80_0_0_2bb5b4e677a9039f2e3be29049e5aa29.jpg

El avanzado sistema de defensa antiaérea israelí Rayo de Hierro constituye un láser de alta potencia diseñado para interceptar objetivos aéreos a corta distancia. Su fabricación está a cargo del reputado contratista Rafael Advanced Defence Systems y el despliegue completo se esperaba en 2025. Sin embargo, es probable que durante la última escalada en Oriente Medio ya hayamos presenciado su primer uso en combate.En cuanto al posible objetivo interceptado por el Rayo de Hierro, el experto en seguridad nacional, ciencias políticas y relaciones internacionales, Simon Tsipis, cree que fueron los misiles lanzados contra Israel por el movimiento Hizbulá desde el Líbano.Entre las ventajas del arma, el experto apuntó a su capacidad para actuar con rapidez e interceptar "objetivos muy pequeños", algo que no puede hacer la famosa Cúpula de Hierro. No obstante, no cree que se utilice contra misiles balísticos o de crucero, ya que la potente red defensiva antiaérea de Israel posee de otros sistemas para derribar este tipo de objetivos. Por consiguiente, en su opinión, el Rayo de Hierro está destinado a complementarlos."En esencia, los planes de Israel implican establecer una especie de cúpula antimisiles en todo el país. Este sistema sería capaz de responder a cualquier desafío y a cualquier tipo de misil", subrayó Tsipis. Por su parte, el analista militar Alexandr Mijáilov, destacó que todos los "Estados militares-industriales avanzados" trabajan actualmente en el desarrollo de armas láser, por lo que el Rayo de Hierro difícilmente puede llamarse un arma única. Añadió que a pesar de una serie de deficiencias de las armas láser, incluyendo el alcance relativamente corto y la dependencia del tiempo, que limitan su aplicación, no serán inútiles en los conflictos del futuro, especialmente contra drones y otras municiones aire-tierra que son mucho más baratas que los misiles aire-tierra guiados. Al mismo tiempo, Mijáilov puso en duda la eficacia de los sistemas láser de defensa antiaérea, señalando que el rayo láser tarda varios segundos en centrarse en su objetivo y destruirlo, por lo que no está claro si un arma de este tipo podría contrarrestar a un ataque masivo de cohetes como los llevados a cabo por Hamás desde el 7 de octubre. "Como complemento de la Cúpula de Hierro israelí, es eficaz. (...) Pero, de nuevo, solo cuando el tiempo está despejado y, digamos, se dirigen uno o dos misiles, y no un enjambre de drones o cohetes de los que el Rayo de Hierro simplemente no puede proteger", concluyó Mijáilov.

https://sputniknews.lat/20230928/la-ciencia-ficcion-se-hace-realidad-armas-laser-rusas-probadas-con-exito-en-combate-1144039760.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, cúpula de hierro, defensa aérea, 🌍 oriente medio, 💬 opinión y análisis, láser, 🛡️ industria militar