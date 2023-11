https://sputniknews.lat/20231126/corea-del-sur-japon-y-china-buscan-avivar-la-cumbre-trilateral-paralizada-por-diferencias-con-eeuu-1146052084.html

Corea del Sur, Japón y China buscan avivar la cumbre trilateral paralizada por diferencias con EEUU

Corea del Sur, Japón y China buscan avivar la cumbre trilateral paralizada por diferencias con EEUU

Los ministros de Exteriores de China, Corea del Sur y Japón se dan cita en Seúl con la intensión de reanudar las cumbres trilaterales de líderes de sus Estados... 26.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-26T18:43+0000

2023-11-26T18:43+0000

2023-11-26T18:47+0000

internacional

china

japón

corea del sur

🌏 asia

relaciones internacionales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/1a/1146052423_436:605:3002:2048_1920x0_80_0_0_02c1276e87d17de312eecaab3980251d.jpg

La reunión permanece en pausa desde 2019 a causa de una serie de impedimentos, entre ellos las crecientes tensiones geopolíticas en Asia. Sin embargo, los tres cancilleres no anunciaron ningún calendario final del importante acontecimiento para la cooperación de los Estados que suponen el 25% del PIB global y tienen estrechos lazos económicos y culturales. Las reuniones anuales a nivel trilateral, lanzadas en 2008, están paralizadas desde 2019 con el brote de la pandemia COVID-19 y la agudización de las tensiones geopolíticas en Asia.El aparente fortalecimiento de la cooperación militar de Corea del Sur y Japón con EEUU, junto con el despliegue de un total de 80.000 militares de ese Estado en los países vecinos de China, no puede sino causar preocupaciones de Pekín. El último ve a Washington como su principal competidor económico y denuncia regularmente sus intensiones de militarizar la zona Indo-Pacífica.Por consiguiente, el encuentro del 26 de noviembre en la ciudad surcoreana de Busan ha tenido que marcar otro paso importante en el camino de alivio de contradicciones que se han ido agravando paulatinamente durante los últimos años. En este sentido, la ministra japonesa de Exteriores, Yoko Kamikawa, afirmó antes de iniciarse las conversaciones, que Japón esperaba aprovechar el encuentro como una oportunidad para "reanudar la cooperación" trilateral. Por su parte, su homólogo chino, Wang Yi, señaló que dicha cooperación "nunca se ha detenido" y sigue habiendo "un enorme potencial, una fuerte demanda y una amplia gama de recursos" para sostener los lazos, escribe The Japan Times. Cabe destacar que, además de la reunión trilateral, los Estados sostuvieron conversaciones bilaterales paralelas. Durante el encuentro entre Kamikawa y Wang Yi, el 25 de noviembre, Japón renovó la petición de que China retirara su prohibición de importar marisco del país, relata el medio Independent. El canciller chino contestó que el Estado se opone a la "acción irresponsable" de Japón de verter las aguas residuales y pidió un mecanismo de supervisión del proceso.El 24 de agosto, Japón comenzó a verter al mar el agua que se había utilizado para enfriar los reactores averiados de la central nuclear de Fukushima, y que se sometió luego a una depuración en el sistema ALPS, que permite eliminar radionúclidos de 62 tipos, menos el tritio. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sostiene que esas descargas son seguras e instaló una oficina en la central de Fukushima para monitorearlas y asegurarse de que se acatan los estándares de seguridad pertinentes, pero aun así el plan suscita los recelos de Rusia, China, las dos Coreas y los habitantes de los municipios próximos a la planta nuclear.La Cancillería china catalogó el vertido de agua de la planta como "un comportamiento extremadamente egoísta e irresponsable" y agregó que en respuesta a estas acciones, China y otras partes implicadas tienen el derecho a tomar medidas preventivas legítimas, razonables y necesarias para garantizar la seguridad del medio marino y la salud humana. La Administración General de Aduanas de China, a su vez, anunció el 24 de agosto la decisión de suspender la importación de productos acuícolas de Japón.

https://sputniknews.lat/20231126/el-satelite-espia-norcoreano-ya-proporciona-al-pais-las-fotos-de-areas-objetivo-en-la-peninsula-1146046479.html

china

japón

corea del sur

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, japón, corea del sur, 🌏 asia, relaciones internacionales