"Las tropas de EEUU arriesgan la vida sin necesidad por falta de coraje político"

Más de 70 militares heridos es la consecuencia directa de una clara falta de voluntad política en Washington, donde la Administración Biden no sigue una ruta clara sobre qué intereses geopolíticos deben perseguirse y cuáles no, observa Dan Caldwell, quien también es es vicepresidente del Center for Renewing America. Y es que ya tiene un tiempo que Estados Unidos no define objetivos claros para los más de 3.500 soldados norteamericanos que operan en el Oriente Medio, región que actualmente enfrenta inestabilidad debido a la escalda del conflicto entre Israel y Palestina, y que amenaza con extenderse a otras naciones. Según él, las bases militares estadounidenses repartidas en países como Siria o Irak solo cuentan con "un puñado de personal" y a menudo dependen de socios locales poco fiables para garantizar su protección. Eso es algo que ya había denunciado otro experto en temas militares, Stephen Bryen, quien aseguró hace algunas semanas que dichas bases tienen defensas muy vulnerables. "¿Permitiremos que nuestras tropas estén continuamente en peligro?", cuestionó el exfuncionario del Pentágono. De acuerdo con Caldwell, las bases de Estados Unidos son "objetivos fáciles para las milicias iraníes". Por ello, afirma que la retirada sería el mejor camino para Washington si en verdad ya no quiere seguir arriesgando la vida de sus soldados. "Al retirarse de Irak y Siria, Estados Unidos ya no tendría que preocuparse por las represalias contra tropas estadounidenses vulnerables debido a su apoyo a Israel en su guerra contra Hamás. No hay nada que salvar del naufragio de las políticas fallidas de Estados Unidos hacia Irak y Siria manteniendo tropas estadounidenses en ambos países", concluye.

