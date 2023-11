https://sputniknews.lat/20231126/rusia-frustra-un-intento-ucraniano-de-ataque-masivo-con-drones-cerca-de-moscu-1146043455.html

Rusia frustra un intento de ataque masivo con drones ucranianos cerca de Moscú

Las fuerzas rusas impidieron un ataque masivo con drones ucranianos que se dirigían a la ciudad de Moscú, según informaron el Ministerio de Defensa del país y... 26.11.2023, Sputnik Mundo

Los sistemas de defensa antiaérea de Rusia destruyeron 11 vehículos aéreos no tripulados sobre el territorio de las regiones de Moscú, Tula, Kaluga y Briansk.Por su parte, Sobianin detalló que algunos drones volaban hacia Moscú en las zonas de Naro-Fominsk y Odintsovo.Apenas horas antes, Rusia derribó dos aviones MiG-29 y unos 18 drones, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa. Los ataques de Ucrania suelen ser frecuente en las zonas fronterizas de Rusia. EL 24 de noviembre, 16 vehículos aéreos no tripulados de Kiev fueron interceptados sobre la parte europea de Rusia: 13 drones fueron derribados en Crimea y tres en la provincia de Volgogrado.A lo largo de estos últimos meses, las noticias de ataques ucranianos con vehículos aéreos no tripulados a objetivos que se encuentran en Rusia, tanto en las zonas fronterizas con Ucrania como en provincias más remotas, llegan prácticamente a diario.El pasado 30 de agosto, se registraron ataques con drones en siete provincias de Rusia, incluida la de Pskov (noroeste), a más de 700 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.

