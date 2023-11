https://sputniknews.lat/20231126/un-excelente-chivo-expiatorio-como-occidente-busca-una-salida-del-conflicto-en-ucrania-1146049392.html

"Un excelente chivo expiatorio": cómo Occidente "busca una salida" del conflicto en Ucrania

"Un excelente chivo expiatorio": cómo Occidente "busca una salida" del conflicto en Ucrania

Los recientes ataques contra Boris Johnson indican que "Occidente está buscando una salida" del conflicto ucraniano, señala a Sputnik la exanalista del... 26.11.2023

Uno de los participantes en el proceso de paz por la parte ucraniana, David Arajamia, reveló recientemente que el conflicto en Ucrania podría haber terminado en 2022 durante las negociaciones entre Moscú y Kiev en Estambul, pero el ex primer ministro británico Boris Johnson dio instrucciones de no firmar nada con la parte rusa.La reciente reiteración pública de esta presión por parte de ambos Estados indica que "Occidente está buscando una narrativa de salida" del conflicto ucraniano.En este contexto, la figura del ex primer ministro británico sirve de "un excelente chivo expiatorio público", declaró la teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea estadounidense. Por consiguiente, la experta no rechaza la posibilidad de nuevos informes en los que "se culpará a un militar corrupto y a otras personas en Ucrania por dar 'malos' consejos a [el presidente de Ucrania, Volodímir] Zelenski". Dicho escenario, prosiguió, tendrá lugar solo en caso de que Occidente opte por "proteger" al actual mandatario del Estado y tratar de "no colocar todo el desastre ucraniano sobre la cabeza de Zelenski".Entretanto, Kwiatkowski cree que la presenciada fase de revelación pública de la verdad, al contrario, tenga como objetivo "retirar a Zelenski" y poner fin al conflicto con "la menor humillación de Occidente posible". El 24 de noviembre, el líder de la facción Servidor del Pueblo en la Rada Suprema y miembro de la delegación de Ucrania en las negociaciones con Rusia en 2022, David Arajamia, reveló las peculiaridades del proceso de paz en una entrevista con un canal ucraniano. Según Arajamia, la principal exigencia de la parte rusa era la neutralidad de Kiev. Asimismo, a la pregunta de por qué Ucrania se negó a aceptar las condiciones de Rusia, destacó que en esta decisión influyó, entre otras cosas, el entonces primer ministro británico. "Más que eso, cuando volvimos de Estambul, Boris Johnson vino a Kiev y dijo que no firmaríamos nada con ellos en absoluto y que fuéramos a combatir", afirmó.

