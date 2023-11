https://sputniknews.lat/20231124/sin-municion-no-hay-esperanza-escasez-de-proyectiles-en-ucrania-puede-cambiar-el-conflicto-1146021007.html

Sin munición no hay esperanza: escasez de proyectiles en Ucrania puede cambiar el conflicto

Sin munición no hay esperanza: escasez de proyectiles en Ucrania puede cambiar el conflicto

Ucrania se ha enfrentado a la dura realidad de un déficit de proyectiles de calibre 155 mm tras el inicio de la operación terrestre de Israel en la Franja de... 24.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-24T20:53+0000

2023-11-24T20:53+0000

2023-11-24T20:53+0000

defensa

seguridad

joe biden

ucrania

israel

municiones

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133594532_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_34927a83d1365eb7653e762e2c703beb.jpg

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se quejó ante la prensa occidental de que las entregas de proyectiles de calibre 155 mm por parte de la OTAN habían disminuido desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás."Realmente han disminuido", dijo el presidente ucraniano. "No es como si Estados Unidos hubiera dicho: A Ucrania no le damos. No. Es que todo el mundo se está peleando por ellos [los arsenales]".Publicaciones estadounidenses citan a funcionarios ucranianos diciendo que el suministro de proyectiles de artillería se ha desplomado recientemente "en más de un 30%". Por su parte, funcionarios de defensa estadounidenses sostienen que la reducción de las entregas de munición no tiene "absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo en Gaza".Matviychuk explicó que en la actualidad Rusia utiliza aproximadamente entre 25.000 y 50.000 proyectiles de diversos calibres al día. Los ucranianos responden ahora con sólo entre 7.000-11.000 proyectiles, según el experto. En cambio, se han centrado más en las actividades terroristas, disparan contra civiles. El coronel retirado señaló que, si bien los militares ucranianos siguen bombardeando intensamente las zonas residenciales de Donbás, su actividad en el frente ha ido disminuyendo constantemente.¿Va a seguir Estados Unidos financiando la 'guerra proxy' en Ucrania?Para complicar aún más las cosas, los fondos ucranianos previamente asignados por Washington con la aprobación del Congreso ya se están agotando relativamente. El último paquete de ayuda militar estadounidense de 100 millones de dólares, anunciado por el Secretario de Defensa Lloyd Austin durante su reciente visita a Kiev, procede del fondo existente. Mientras tanto, los congresistas republicanos se oponen a un nuevo paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares para Ucrania solicitado por el presidente estadounidense, Joe Biden.A principios de noviembre, la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, aprobó un proyecto de ley redactado por los republicanos para proporcionar 14.300 millones de dólares en ayuda militar a Israel, dejando al margen a Ucrania. Posteriormente, el Senado estadounidense bloqueó la iniciativa en un intento de obligar al GOP a considerar en su lugar un paquete combinado de ayuda israelí-ucraniana.¿Suministrará Europa más munición a Kiev?La semana pasada, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, admitió que es improbable que la UE alcance su objetivo anual de enviar un millón de proyectiles de artillería a Ucrania para el próximo mes de marzo. Mientras tanto, el quid de la cuestión es que Ucrania ha estado consumiendo munición más rápido de lo que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN podían producirla."Ahora los almacenes están vacíos o hay un mínimo legal que un determinado Estado no puede darle. Y esto no es suficiente", declaró Zelenski a la prensa la semana pasada en Kiev.Según Matviychuk, el agotamiento de los arsenales militares de la UE es sólo una parte del problema: los europeos tienen dudas sobre si deben aportar más munición y dinero a Ucrania.

https://sputniknews.lat/20231121/eeuu-reduce-en-mas-de-un-30-el-suministro-de-municiones-vitales-a-ucrania-a-favor-de-israel-1145902766.html

https://sputniknews.lat/20231122/encuesta-casi-la-mitad-de-los-estadounidenses-cree-que-el-apoyo-a-ucrania-es-demasiado-1145959091.html

ucrania

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, joe biden, ucrania, israel, municiones, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania