AMLO señala que la FIL de Guadalajara es un "cónclave de derecha"

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que se realiza en México, es un encuentro para personajes afines a la derecha, aseveró el presidente... 27.11.2023, Sputnik Mundo

"En la Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha; todos los intelectuales van: [Mario] Vargas Llosa, [Enrique] Krauze, [Héctor] Aguilar Camín (...) A mi me han invitado durante algunos años; nunca he ido", apuntó en conferencia de prensa.El mandatario mexicano consideró que, desde su fundación en 1987, la Feria siempre ha simulado que son independientes y que apoyan a escritores progresistas."Pero lo hacen con gastos pagados, [brindando] los mejores hoteles, buenos viáticos y no estoy en contra de eso, pero tiene una tendencia conservadora. Por eso no voy", reafirmó.Desde que inició su Gobierno, López Obrador ha sostenido diversos desencuentros con los organizadores y participantes de la FIL de Guadalajara. Uno de los últimos fue en diciembre del año pasado, cuando desde ese evento literario se criticó su gestión.El primer mandatario mexicano en acudir a ese evento fue Carlos Salinas de Gortari, quien asistió como candidato a la Presidencia y, posteriormente, ya en el cargo (1989). En esa última ocasión participó con parte de su gabinete y, entre ellos, quien sería su sucesor: Ernesto Zedillo. En esa época era secretario de Educación Pública de México.

