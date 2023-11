https://sputniknews.lat/20231125/la-fil-guadalajara-un-promotor-neutral-de-la-literatura-o-un-actor-politico-1145088618.html

La FIL Guadalajara: ¿un promotor neutral de la literatura o un actor político?

La FIL Guadalajara: ¿un promotor neutral de la literatura o un actor político?

Este septiembre, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara anunció que entregará su premio de literatura en lenguas romances a la poeta mexicana Coral...

Este evento, que se celebra en la capital de Jalisco, a unos 530 kilómetros al poniente de la Ciudad de México y una de las ciudades más importantes del país latinoamericano, goza de un reconocimiento internacional y ha sido anfitrión de algunas de las voces más importantes de las literaturas escritas en las lenguas derivadas del latín.Su premio, además, ha reconocido a grandes escritores del mismo orbe lingüístico, como el portugués António Lobo Antunes; la brasileña Nélida Piñón; el chileno Nicanor Parra; el rumano Mircea Cartarescu, entre otros renovadores de la literatura, de obra ambiciosa y diversificante.No obstante estos prestigios en su trayectoria, la FIL Guadalajara también puede ser un agente promotor de una noción de la literatura donde el pulso artístico lo definen editoriales multimillonarias con prácticas monopólicas, como Random House y Planeta, y donde se reserva al lector la función de comprar ejemplares y formarse para convertirlos en piezas autografiadas por sus autores, en lugar de fomentar otras dinámicas interactivas y críticas.Sputnik conversó con el posgraduado en literatura Jorge Aguilera, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especializado en la poesía derivada de los procesos combativos latinoamericanos, y la editora Alessandra Pradel, quien impulsa la Cooperativa Editorial Viandante, con un catálogo de autores de orientación política de izquierda, como el cubano Roberto Fernández Retamar y el ruso Vladímir Lenin, para evaluar qué rol político juega y qué noción de cultura promueve la FIL Guadalajara.La industria del libro y el pensamiento críticoDesde la perspectiva del comercio y los intereses del libro como una industria, no se puede escatimar la preponderancia en el mundo panhispánico de la FIL Guadalajara por su volumen de ventas, manejos de autores, títulos, estantes, etcétera, reconoce Aguilera.Sin embargo, opina con contundencia que el consumo económico de ejemplares no debe ser un foco de relevancia cuando se estima al libro, en cambio, como una herramienta de divulgación y de fomento del pensamiento.Ponderar únicamente los éxitos de ventas en la distribución del libro, apunta Aguilera, lleva en consecuencia lógica a priorizar mayoritariamente títulos muy vendibles, de modo que solo destacarían los best-sellers de literatura, de autoayuda, obras de influencers, con millones de seguidores en redes sociales, que son los criterios que emplean las librerías de alta gama, como Gandhi y El Sótano en México.Sin embargo, platica, cuando se impulsan obras por criterios diferentes al rendimiento comercial complejiza la relación. En ese escenario, por ejemplo, las editoriales universitarias que participan en la FIL Guadalajara tienen que comprometer el pago de estanterías y de presentaciones de libros, estas últimas en torno a los 4.000 pesos (unos 200 dólares) como piso mínimo.Este tipo de ferias de libro de alta gama lo que sí aseguran es la visibilidad en plataformas culturales, pero no precisan siempre la construcción de lectores, identifica Aguilera. De ahí que sea necesario "discernir la diferencia entre venta, comercio, distribución o bien lectura, acercamiento público de estos libros".Un gran negocioEse gestor cultural, Padilla, le dio un carisma muy específico al encuentro cultural de Guadalajara, considera, "finalmente es un gran empresario de la cultura" que creó todo un sistema de riqueza en torno a la vida pública de la capital jalisciense."Lo que hace es validar esta posición de una cultura que para existir, para subsistir, debe tener un sustento económico, debe ser redituable económicamente, debe generar ganancias, y no evidentemente como un producto que debería estar desprovisto de una lógica mercantil y comercial", apunta.En ese sentido, la oportunidad de editoriales independientes y de lectores en busca de catálogos alternativos en esa Feria del Libro está muy acotada, considera el docente de la UNAM.Además, asienta con claridad que episodios recientes, como pugnas entre Padilla y el todavía gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, o la presencia en sus filas de figuras como la empresaria morenista Patricia Armendáriz o la politóloga Denise Dresser, docente de uno de los centros de formación profesional privados más preponderantes del país latinoamericano, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dejan claro que la FIL de Guadalajara es un espacio político "esencialmente ligado a la derecha", contraria a la línea ideológica del Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador."Los discursos institucionales dentro de la Feria lo que dicen es exactamente esto: 'abrimos la feria a espacios críticos, a la difusión del pensamiento, etcétera, etcétera', pero hay un sesgo claramente conservador", apunta.Por supuesto, esto no significa que no haya espacios para autores contrarios a esa hegemonía cultural, pero son excepciones, mientras que la FIL de Guadalajara en sí está pensada para apuntalar una cierta idea en torno al libro como un objeto redituable, considera el estudioso de la poesía mexicana.Es muy claro, ilustra, el contraste entre esa posición y la que ha impulsado el escritor Paco Ignacio Taibo II, hoy director de la editorial del Estado mexicano, el Fondo de Cultura Económica (FCE), que ha fomentado la publicación y distribución masiva de libros de bajo costo, en torno a los cinco dólares, no solo en territorio mexicano, sino también en los puntos de venta de esa casa editorial ubicados en Ecuador, Colombia, Paraguay, Argentina y otros destinos latinoamericanos.El libro como núcleo empresarialEn tanto, la editora Alessandra Pradel, al frente de la Cooperativa Editorial Viandante, que fomenta un catálogo de disidencia política, empieza por cuestionar los criterios desde los que se presume a la FIL de Guadalajara como un encuentro cultural preponderante.Ese espacio cultural, coincide Pradel con Aguilera, fomenta la noción del libro como una mercancía derivada de un conjunto de esfuerzos profesionales que lo hacen circular a la venta: escritores, editores, impresores, distribuidores, cuyas actividades son a su vez mercantilizables."El libro se impulsa a través de marcas que ya no necesariamente tienen una relación directa con el quehacer editorial, pero son como promotores, como los futbolistas: detrás de la FIL hay un montón de intereses económicos de empresas relacionadas con venta de alcohol, viajes, incluso instituciones académicas privadas, con fines de lucro completamente", acusa.Estos valores empresariales, además, se conjugan con intereses políticos agrupados por el encuentro cultural en la capital de Jalisco, subraya Pradel."Para las editoriales chicas, las oportunidades son muy específicas, como circuito de venta del libro no, ya que los espacios para tener un estand de la FIL Guadalajara son casi inaccesibles, son en dólares, demasiado costoso", apunta.Con estas dinámicas, se fomenta el convencimiento ideológico de que el libro es mera mercancía, no un agente de transformación de las condiciones sociales existentes, agrega la editora, que desde Viandante ha priorizado un catálogo de posiciones críticas, como divulgar la obra del haitiano Jean Louis Vastey.Lectura y pensamiento críticoPese a estas tensiones empresariales, también sería impreciso decir que la FIL Guadalajara no es un espacio de encuentro con autores y plataformas que en otros ámbitos no se pueden encontrar; es decir, una oportunidad para refrescar ideas y ampliar la mirada hacia nuevos horizontes, matiza Pradel."Como lector crítico, tienes que saber acercarte a la FIL en tanto espacio que puedas utilizar como punto de investigación hacia la producción literaria de otros países", señala, en un contexto donde otros espacios, como la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, no tiene el mismo alcance, el mismo impacto."No vas a poder ahí encontrar talleres o herramientas de difusión o intercambio de experiencias de fomento a la lectura, de lucha contra el analfabetismo, de comprender el circuito del libro como un proceso de formación de la personalidad y, por lo tanto, de transformación social", pondera.El aprendizaje que pueden extraer las alternativas en el circuito del libro ante grandes mamparas como la FIL Guadalajara, estima la divulgadora de pensamiento político, es aprender por contraste, conocer el estado de la cuestión y cómo se conducen las prácticas monopólicas, quiénes acaparan la conversación y las ventas, etcétera, "para poder penetrar en los gustos de la gente" en direcciones más diversificadas."La respuesta a las prácticas monopólicas en el circuito editorial no es la editorial independiente tipo Taller Ditoria", señala Pradel, proyecto al que asociaría a cierto elitismo de la mercancía, "sino una editorial popular".

