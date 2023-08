https://sputniknews.lat/20230823/independencia-de-los-estados-o-pugna-ideologica-que-motiva-la-campana-contra-libros-en-mexico-1142937215.html

Independencia de los estados o pugna ideológica: ¿qué motiva la campaña contra libros en México?

Independencia de los estados o pugna ideológica: ¿qué motiva la campaña contra libros en México?

Los materiales educativos de nivel básico que promueve el Gobierno federal mexicano han abierto uno de los debates públicos más encendidos de todo el sexenio... 23.08.2023, Sputnik Mundo

Los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, como los que se agrupan en las revistas Letras Libres, de Enrique Krauze, y Nexos, de Héctor Aguilar Camín, han abierto una controversia que no se apacigua y desde la que califican de manera negativa los materiales educativos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México pretende distribuir entre estudiantes de primaria y secundaria, entre los 6 y los 15 años.En particular, se les reprocha divulgar el pensamiento y obra de escritores de izquierda, como Paulo Freire, Eduardo Galeano o el líder bolchevique Vladímir Lenin. El periodista mexicano Carlos Loret de Mola reprochó que validan el uso de formas de vocabulario no normativas, como decir dijistes y fuistes, y el magnate Ricardo Salinas Pliego los califica como propaganda comunista e ideologizante, promotores del resentimiento.Para discutir este escenario que atraviesa México, Sputnik conversó con el maestro en literatura Jorge Aguilera López, docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en poesía de las izquierdas latinoamericanas, y con el abogado y analista político Mercurio Cadena.Chihuahua, Nuevo León, Jalisco objetan"Lleva tus libros para defender la educación. Consulta aquí la ubicación de tu centro de acopio más cercano. Dona tus libros de texto usados de años anteriores", expresa un gráfico en el sitio oficial del Gobierno de Chihuahua, estado del noroeste de México en frontera con Texas, Estados Unidos."Los libros de texto han sido cuestionados, les faltan materias y tienen errores. En Chihuahua propusimos no entregarlos y la Suprema Corte confirmó la decisión", agrega el espacio oficial.Gobernado por la opositora Maru Campos, del Partido Acción Nacional (PAN), Chihuahua es uno de los estados que han objetado la distribución de los materiales formativos elaborados por la SEP.Con su solicitud a la ciudadanía de donar libros, el Gobierno de Campos parece exhibir involuntariamente que, si bien no quiere que los nuevos libros se distribuyan en su entidad, tampoco tiene planeado un abasto para cubrir el vacío de materiales que ello generaría, y menos una propuesta docente diferenciada, sólo la conservación del modelo anterior.Junto a Maru Campos, las gestiones de los gobernadores Samuel García, en Nuevo León (noreste), y Enrique Alfaro, en Jalisco (occidente), ambos igualmente opositores a López Obrador, han buscado mismamente frenar el nuevo tipo de libros de texto.¿Rechazo partidista o académico?Interrogado sobre si las objeciones de Chihuahua, Jalisco y Nuevo León tienen una motivación partidista de oposición a López Obrador o articulan una estrategia educativa disidente, el universitario Jorge Aguilera estima que suceden ambas cosas."Los amparos están basados o planteándose en términos del proceso de aprobación, es decir, todas las etapas que implica el desarrollo de los libros", identifica el estudioso de la UNAM, y los objetores argumentan que los materiales de la SEP no cumplieron con todos los protocolos requeridos."Pero en el fondo eso evidentemente es la parte técnica, la parte que se está objetando, la parte que se está impugnando; pero en realidad por supuesto lo que está detrás es una posición ideológica y una posición partidista", reconoce.Esa oposición, en el fondo, carece además de un modelo alternativo de enseñanza para los estudiantes de México, califica Aguilera, donde la única oferta que se puede constatar es mantener la formación académica de los jóvenes tal y como era antes de la nueva propuesta de la SEP."La contraoferta al nuevo modelo es mantener el modelo previo, el modelo anterior, esto es parte de la discusión, que es en el fondo ideológica, y creo que ese es el problema: esta oposición partidista es en realidad una oposición política", apunta.Así, estos gobiernos estatales en oposición buscan hacer prevalecer un modelo educativo de división por disciplinas, sin admitir nuevas perspectivas."Estas posiciones de las que se quejan tanto, descolonizadoras, la pedagogía del oprimido, etcétera, todos estos fundamentos educativos, estos fundamentos teóricos, ideológicos, del nuevo modelo, eso es lo que se está objetando en el fondo. No hay un modelo de contraste", distingue.Uno de los enfoques más graves de esta situación, considera Aguilera, es que los gobiernos estatales opositores están apelando a un modelo de lawfare o guerra jurídica, donde recurren en tribunales judiciales las decisiones de la Administración federal, que conserva un amplio respaldo popular.Con estas apelaciones jurídicas, señala el profesor de la UNAM, "se busca frenar la puesta en marcha de una nueva propuesta educativa, un enfoque totalmente distinto que descentra la idea en los saberes aislados, que plantea una integración de saberes, no solamente en términos de vincular matemáticas con español o con geografía, etcétera".Desoír críticas con fondo socialAguilera, quien ha estudiado cómo las desigualdades sociales generan discurso literario inconforme, disidente, considera que en el trasunto de estas objeciones partidistas a los nuevos libros de texto de la SEP se está buscando frenar críticas políticas que van hacia el fondo social de los factores que generan la injusticia."Ese es el gran tema, me parece, en esta oposición. Es decir, la Nueva Escuela Mexicana plantea un énfasis en lo social, plantea un énfasis en lo comunitario, plantea un énfasis en la conciencia crítica de los estudiantes, y lo que se busca es seguir con el modelo productivo de aprender memorísticamente saberes o desarrollar un proceso de razonamiento abstracto que no está en contacto con la realidad inmediata", apunta el docente."Es decir, aprender tablas de multiplicar o aprender a hacer operaciones matemáticas complejas no está peleado con el conocimiento comunitario, y ese es el fondo, eso es lo que están rechazando", sintetiza.Así, abunda, estos gobiernos opositores, a los que se suman actores civiles como el conservador Frente Nacional por la Familia, persiguen la judicialización de la política en su campaña contra los libros de texto.Esto, el lawfare, tiene una particular resonancia política en América Latina, toda vez que ha sido una herramienta para deponer a presidentes, como Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil o Manuel Zelaya en Honduras, o impedir candidaturas, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner o Luiz Inacio Lula da Silva, en Argentina y Brasil, respectivamente."Aprovechar que hay un grupo o una serie de elementos dentro del poder judicial que están yendo en oposición, en contra del Gobierno actual, y gracias a eso se posibilita el que se desarrollen estos amparos" contra los libros de texto, señala el académico Aguilera."Es una propuesta esencialmente conservadora y reaccionaria, en el sentido de: 'reaccionamos a lo que tú estás planteando como una nueva política', con una posición de: 'queremos conservar lo que existe'", ilustra.Aguilera cierra diciendo que las objeciones a la nueva propuesta educativa de la SEP no pueden determinar si el modelo propuesto por la gestión de López Obrador funciona o es ineficiente simplemente porque no se ha aplicado, lo que también impide distinguir sus carencias o sugerir mejorías.¿Una federación sana?Una de las lecturas posibles de la objeción de estados contra la SEP podría apuntar a que México es una república federal, donde las entidades que la conforman tienen licencia para moverse dentro de cierto margen de autonomía ante las decisiones del Gobierno central, una hipótesis que el comentarista político y abogado Mercurio Cadena rechaza."Para hablar de vigor (del federalismo) tendríamos que ver algo más o menos de la misma dimensión del otro lado: no sólo una resistencia a distribuir libros de texto bajo una narrativa bastante improvisada pero muy apoyada por medios masivos y por cierto sentido común todavía vigente, sino una contrapropuesta: un intento claro y honesto de explicar por qué los nuevos libros de texto ameritan el uso de tantos recursos públicos estatales para evitar su distribución", valora.En contrasentido a que las decisiones de Chihuahua, Nuevo León y Jalisco describan un federalismo vigoroso, Cadena estima que incluso podría pensarse que las administraciones estatales invaden facultades de la federación, pues la autonomía de los estados no los faculta a vetar contenidos."En todo caso, esto es una nota al pie para quienes tengan intereses jurídicos, lo relevante está al principio, en la disputa política que, por un lado, propone una nueva manera de educarnos y entendernos; y, por el otro, se resiste a lo nuevo sin plantear qué ni por qué", argumenta."La antipolítica debe evitarse siempre""Cuando lo único que ofreces es 'no ser como los de enfrente' haces antipolítica, niegas al mismo tiempo la complejidad de los de enfrente y reduces también tu propio valor a mero dique de contención de un mal que nunca se describe a cabalidad", critica el analista político, en referencia a las objeciones constantes del partidismo opositor contra las decisiones de López Obrador, que han pautado su agenda todo el sexenio, iniciado en la víspera del invierno de 2018."La antipolítica debe evitarse siempre. O sea: te vuelves una muralla que no protege nada. La gente lo sabe y por eso, aunque no hayan leído el contenido de los libros de texto, parten de la suspicacia: aquellos gritones se caracterizan ya por anunciar al lobo, por deporte, por afán, por un sentido de diversión mal planteado, y ya sabemos cómo acaba el cuento", ironiza."Definirse en contraposición es fundamental, pero la oposición no hace eso; si lo hiciera diría, por ejemplo, abiertamente que se defiende una lingüística normativa y que decir hicistes y comistes debe seguirse persiguiendo e incluso profundizar en ese esfuerzo inquisitorial", desafía Cadena."Pero no, sólo gritan, escandalizados, mientras se desafía al estatus quo; no se definen en los bordes del conflicto, solo niegan, cierran los ojos, frente a la nueva propuesta", concluye.

