¿Futuro negro para España? Ministra de economía "se saca un conejo blanco de la chistera"

2023-11-27T16:19+0000

2023-11-27T16:19+0000

2023-11-27T16:19+0000

HecatombeUn informe de los analistas de la agencia Standard & Poor's, una de las mayores agencias de rating del mundo, apunta que "la heterogeneidad de la composición del nuevo Ejecutivo [español] significa que cualquier miembro de la coalición, incluido los más pequeños, podrían bloquear la legislatura, incluyendo aquellas medidas críticas que aseguran que la deuda sobre el PIB sigue la senda adecuada".El documento de S&P detalla que "el apoyo parlamentario fragmentado al nuevo Gobierno podría limitar su capacidad de gobernar de manera efectiva y oportuna, y de abordar problemas económicos de más largo plazo. Retos como la consolidación presupuestaria, la resolución del déficit estructural del sistema de la Seguridad Social; la elevada tasa de desempleo y la implementación de reformas relacionadas con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia".Asimismo, apuntan a que ya el propio Gobierno socialista limitó su capacidad de maniobra fiscal de cara a los Presupuestos del próximo año al vincular, por ejemplo, la revalorización de las pensiones al IPC. "Será muy costoso", sostienen.¿Una máscara?En tanto, en la reciente edición del evento 'La Noche de la Economía' organizado por El Economista, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño prometió seguir "protegiendo la estabilidad económica y financiera, impulsando el crecimiento y el empleo, apoyando la creación y crecimiento de empresas, la atracción de inversión y talento y la mejora del clima de negocios".El analista internacional Paco Arnau señala que "aquí Calviño se ha sacado de la chistera un conejo blanco enorme diciendo que hay una recuperación del empleo en España. [La vicepresidenta segunda del Gobierno de España] Yolanda Díaz también habla de que nunca antes ha habido mayor recuperación del empleo en España, que las cifras de la Seguridad Social están elevándose como nunca. Pero siguen sin dar las cifras reales del paro [desempleo], puesto que la reforma laboral lo que ha permitido es que el desempleo real no se conozca. Los que están desempleados no figuran en la lista de desempleo".Para Arnau, "lo que han hecho es maquillar, de alguna forma, la cifra de desempleo. Para esto ha servido la última reforma laboral, que no acometió, ni mucho menos, la derogación de la reforma laboral del PP [Partido Popular] como hablaron en cuanto a la cuantía de los despidos. Lo único que han cambiado es el nombre de los contratos basura: antes eran contratos de duración determinada o temporales, y ahora son fijos discontinuos. Algunas empresas de trabajo temporal hablan de que estamos en torno al medio millón, como mínimo, de desempleados […], pero que no figuran en las cifras de paro [desempleo]", subraya el experto.

