Lavrov: Rusa no tiene "planes de conquista" con los que asustan en Occidente

"Rusia no ha tenido, no tiene ni tendrá ningunos planes de agresión ni de conquista", subrayó el canciller al intervenir en el foro internacional Lecturas de Primakov, y recordó que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, afirmó en más de una ocasión que si EEUU no presta apoyo a Ucrania, Rusia vencerá y agredirá a otros países limítrofes. Austin no puede menos que recibir informes de los expertos del Pentágono, incluidos los que comprenden bien qué está pasando en Ucrania, señaló. Lavrov confirma invitación para asistir a cumbre de cancilleres de la OSCE en SkopieMacedonia del Norte invitó a Rusia a participar en la próxima reunión de los ministros de Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), informó Lavrov. El encuentro anual de los ministros de Exteriores de los 57 Estados miembros de la OSCE se celebrará del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2023 en la capital macedonia de Skopie."Macedonia del Norte parece habernos invitado a [la reunión del] Consejo Ministerial de la OSCE, y Bulgaria parece haber prometido a Macedonia abrir su espacio aéreo. Si esto sucede, estaremos ahí", declaró el canciller.

