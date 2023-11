https://sputniknews.lat/20231128/arqueologos-hallan-fardos-funerarios-y-bastones-preincas-en-peru-1146107330.html

Arqueólogos hallan fardos funerarios y bastones preincas en Perú

Arqueólogos hallan fardos funerarios y bastones preincas en Perú

LIMA (Sputnik) — Un grupo de arqueólogos halló en un santuario preincaico 73 fardos funerarios intactos, algunos con máscaras de madera talladas, y bastones... 28.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-28T22:40+0000

2023-11-28T22:40+0000

2023-11-28T22:40+0000

américa latina

perú

🎭 arte y cultura

lago titicaca

incas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/1c/1146108181_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e4f829ce628f8f5d978ceee21f319ced.jpg

"Se destacan los enterramientos de individuos de ambos sexos con máscaras de madera y cerámica sobre las llamadas 'falsas cabezas'. El descubrimiento fue hecho por un equipo de arqueólogos de la Pontificia Universidad Católica del Perú", explicaron los científicos a la publicación. El santuario Pachacamac, un centro religioso que vivió su apogeo durante el período Horizonte Medio, se ubica en el valle de Lurín (oeste), donde en las márgenes del río se asentaron hace 3.000 años una serie de pueblos antiguos. El lugar del hallazgo es un extenso complejo de cementerios de diferentes períodos al pie del Templo Pintado, bajo un muro construido en época inca y que colapsó tiempo después protegiendo las tumbas. Además de los 73 fardos, el equipo liderado por el profesor Krzysztof Makowski también halló dos bastones de madera con la figura de dos dignatarios usando tocados de la cultura tiahuanaco, una de las civilizaciones andinas más antiguas, en la cabeza. Esta civilización desapareció de su lugar de origen, el lago Titicaca, pero su cultura fue heredada siglos después por los incas. Los bastones fueron hallados en un área a poca distancia del cementerio, como una ofrenda cubierta por una capa de fragmentos de concha marina tropical Spondylus princeps, un molusco sagrado que los incas llamaban "oro rojo", importada de Ecuador. Los cementerios habían sido descubiertos a fines del siglo XIX por el arqueólogo alemán Max Uhle, quien atribuyó el lugar de veneración a la deidad Pacha Kamaq (Pachakamak, en quechua), que significa "el que da vida a la tierra".Según el equipo, el cementerio descubierto bajo el muro no tiene las características de una necrópolis de la élite, sino que se compara con el sitio de Ancón, donde se enterraba a pescadores. Para ello, los familiares de los fallecidos debían cumplir con los ritos para con el cuerpo, añadió. Hasta el momento, las investigaciones del equipo, integrado también por las arqueólogos Cynthia Vargas, Ana Fernández y Doménico Villavicencio, no coinciden con la hipótesis de que el sitio fuera solo un santuario religioso. Según el equipo, se convirtió en uno de los tres templos más importantes de los Andes centrales solo después de su incorporación al imperio Inca, pero durante el período wari no fue un lugar masivo. Durante la expansión del imperio Wari, el lugar era más un asentamiento con una plataforma ceremonial, que se encuentra bajo piedra rústica y terraplenes del Templo Pintado del período inca, que un lugar de devoción, afirmaron los científicos.

https://sputniknews.lat/20230825/revelan-uno-de-los-misterios-de-las-momias-mas-antiguas-del-mundo-1143019004.html

https://sputniknews.lat/20230618/descubren-una-momia-prehispanica-de-3000-anos-bajo-8-toneladas-de-basura--video-1140698022.html

https://sputniknews.lat/20230907/arqueologos-hallan-entierro-de-cultura-preinca-en-la-ciudad-de-lima--fotos-1143465514.html

perú

lago titicaca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, 🎭 arte y cultura, lago titicaca, incas