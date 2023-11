https://sputniknews.lat/20231128/decepcion-libertaria-el-nuevo-gabinete-de-milei-podria-decepcionar-a-sus-votantes-1146084901.html

¿Decepción libertaria?: el nuevo gabinete de Milei podría decepcionar a sus votantes

¿Decepción libertaria?: el nuevo gabinete de Milei podría decepcionar a sus votantes

El próximo 10 de diciembre, Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, asumirá como el nuevo presidente de Argentina en reemplazo del justicialista Alberto Fernández, tras imponerse en la segunda vuelta electoral ante el actual ministro de Economía Sergio Massa con el 55,69% de las preferencias electorales.Las especulaciones respecto a la conformación del gabinete ministerial del mandatario electo no se han hecho esperar, en función de una danza de nombres asociados tanto a esferas empresariales como cercanas a Propuesta Republicana (PRO) y al expresidente Mauricio Macri (2015-2019).La gran incógnita de la actualidad político-electoral argentina, "es si el votante de Milei se sentirá defraudado o no", respecto de la alianza con el macrismo y por la "falta de cumplimiento de las políticas concretas que convirtieron a Milei en quien es", afirmó en conversación con Sputnik, el politólogo argentino Gonzalo Fiore.La conformación del próximo gabinete mantiene la promesa de reducción ministerial de 18 a ocho carteras, entre las cuales se mantendrán los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Seguridad, Interior, Defensa y Justicia, junto a la concentración de los actuales ministerios de Energía y Comunicaciones, Minería, Transporte y Obras Públicas en un nuevo ministerio de Infraestructura y la unificación de Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación en el nuevo ministerio de Capital Humano.Entre los nombres que comienzan a delinear el armado del gabinete del presidente electo, destaca el de Patricia Bullrich, presidenta de PRO y excandidata presidencial, quien asumirá nuevamente en el ministerio de Seguridad, tras su paso por la misma repartición pública durante la presidencia de Macri.El concepto de 'casta', utilizado también por el Movimiento Cinco Estrellas italiano o por Podemos en España, "fue una idea muy eficaz, que le sirvió mucho para ganar la elección, pero está claro que para gobernar no funciona así, especialmente cuando ves las designaciones de gabinete con gente ligada al poder político, empresarial y económico de la Argentina", destacó Fiore.Bullrich "es el mayor ejemplo de casta política", enfatizó.Por su parte, el nombre del exsecretario de Finanzas del macrismo Luis 'Toto' Caputo, toma fuerza como un posible futuro ministro de Economía, el que se suma a los nombres de Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central también durante el Gobierno de Macri, junto a Luciano Laspina, diputado del PRO.No obstante, "sí creo que va a haber un sector más radicalizado o más ideologizado, que no le va a gustar la alianza con Macri y el PRO", agregó el analista."Puede haber, haciendo futurología, una desilusión cuando no vean una mejora en el poder adquisitivo concreto en los próximos dos años, que dicho por el propio Milei, mediante la política de shock y ajuste económico que se pretende implementar, recién en 24 meses va a comenzar a bajar la inflación", subrayó Fiore.Entre el círculo más cercano al presidente electo, informan medios locales, se encuentra Nicolás Posse, ingeniero industrial y amigo personal de Milei, quien se asumirá como el nuevo jefe de gabinete.A su vez, destacan las figuras de Mariano Cúneo Libarona, abogado y panelista de televisión en el ministerio de Justicia; Guillermo Ferraro, integrante del equipo de Mauricio Macri en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007-2015) como el nuevo ministerio de Infraestructura; Guillermo Francos, economista y excompañero de Milei en el ámbito privado a cargo del ministerio del Interior, junto a Sandra Pettovello, militante del PRO, en la cartera de Capital Humano.Mientras que la economista Diana Mondino, dirigente de La Libertad Avanza, se convertirá en la nueva ministra de Relaciones Exteriores, quien deberá afrontar la inclusión de Argentina en el grupo de los BRICS a partir del próximo 1 de enero de 2024."Hay que ver hasta qué punto se mantendrá esta alianza, probablemente hasta que Milei quiera o lo necesite", apuntó Fiore, dado que "él mismo ha dicho que el apoyo de Macri no significa un cogobierno".Fiore consideró que Milei "está convocando a funcionarios a título personal y no necesariamente a través de un acuerdo con Macri", por lo que, "hay que ver a qué puerto llega eso y qué cortocircuitos puede llegar a provocar dentro de La Libertad Avanza".

