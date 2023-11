https://sputniknews.lat/20231128/javier-milei-y-eeuu-un-amor-no-correspondido-1146077032.html

Javier Milei y EEUU: ¿un amor no correspondido?

El presidente electo argentino, Javier Milei, eligió a EEUU como el primer país a visitar, en el marco de su intención de estrechar lazos con Washington. En... 28.11.2023, Sputnik Mundo

Tal como lo había anunciado, EEUU fue el primer país visitado por el presidente electo argentino, Javier Milei, incluso antes de tomar posesión como nuevo gobernante del país sudamericano.Milei llegó a Nueva York en la mañana del 27 de noviembre, acompañado por una comitiva integrada por el que será su ministro de Economía, Luis Caputo, su jefe de gabinete Nicolás Posse y su hermana y principal asesora Karina Milei. Si bien la primera parada fue la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson para una "visita espiritual", el resto de la agenda se completará en Washington, donde el equipo de Milei busca iniciar contactos con la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, y jerarcas estadounidenses.En diálogo con Sputnik, el analista en Relaciones Internacionales Juan Alberto Rial consideró que la elección de EEUU como primer destino luego de ser electo ratifica un "decidido giro de la política exterior para hacer a Occidente su principal opción y donde Argentina tiene que encontrar a los interlocutores".En ese sentido, consideró que pesan a favor de ese vínculo "la carga ideológica" del nuevo presidente electo manifestadas durante su campaña electoral y centradas en "la liberación de los factores económicos a las leyes del mercado". También abonan el vínculo la voluntad del mandatario entrante de alejarse de países como China y Brasil, a los que considera "comunistas".Pero, además, la apuesta por tener a EEUU como principal aliado se basa, según Rial, en la necesidad de Milei de encontrar un aliado fuerte para los primeros meses de su Gobierno en medio de un escenario de "enorme fragmentación política" y en el que no tiene mayorías en el Congreso."Milei requiere sociedades importantes y la de EEUU es una de las que le va a servir para consolidar su poder como presidente electo", sintetizó el experto.Ahora bien, algunos elementos manifestados en los últimos días llevan a Rial a advertir que el vínculo entre Milei y el Gobierno estadounidense puede leerse como un "amor no correspondido".Entre ellos aparece la confirmación del presidente estadounidense, Joe Biden, de que no viajará a Buenos Aires para la ceremonia de asunción el 10 de diciembre y algunas expresiones oficiales en las que la Casa Blanca defendió sus prioridades en materia de derechos humanos y políticas medioambientales, fuera de la agenda del nuevo presidente argentino. De hecho, el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, admitió durante una entrevista con el medio El Diario Ar que "puede ser que tengamos diferentes ideas respecto de cómo abordar el cambio climático" y adelantó que es un tema que piensa "plantear" ante Milei.El analista argentino repasó además cómo el plan de dolarización defendido por Milei no es bien visto por el establishment político estadounidense ni los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por si fuera poco, la voluntad de Milei de apostar por el intercambio comercial con EEUU deberá encontrarse con el hecho de que, recordó Rial, "las economías de ambos países son más competitivas que complementarias", dado que "todo lo que Argentina le puede vender, EEUU ya lo produce".Rial señaló además la relevancia que podría tener otro gesto de Milei que puede no haber caído bien en la Casa Blanca: la simpatía confesa del presidente electo argentino hacia el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021). Para el analista, los elogios de Milei hacia Trump "no le juegan a favor" en su vínculo con Biden, algo que también le sucedió, según recordó, al expresidente Jair Bolsonaro.En ese marco, Rial consideró que la relación entre Argentina y EEUU recién podría encontrar su mayor potencial en el caso de que Trump regrese a la Casa Blanca tras las elecciones de 2024.El resto de la agenda entre Milei y EEUU podría centrarse, consideró el analista, en resolver la deuda de Argentina con el FMI y alinear a Buenos Aires en planteos de índole geopolítica como la mudanza de la embajada en Israel a Jerusalén o el respaldo a Ucrania en su conflicto con Rusia.

