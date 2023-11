https://sputniknews.lat/20231124/el-gabinete-de-javier-milei-un-perfil-empresarial-con--tires-y-aflojes-con-mauricio-macri-1145986231.html

El gabinete de Javier Milei: un perfil "empresarial" con tires y aflojes con Mauricio Macri

El gabinete de Javier Milei: un perfil "empresarial" con tires y aflojes con Mauricio Macri

Las primeras designaciones en el gabinete del presidente electo argentino, Javier Milei, muestran un perfil "marcadamente empresarial", dijo a Sputnik el... 24.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-24T01:57+0000

2023-11-24T01:57+0000

2023-11-24T01:57+0000

américa latina

argentina

javier milei

política

mauricio macri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/19/1145117480_0:371:1911:1446_1920x0_80_0_0_4720850004dc74c5f3cf596cfa09c9ba.jpg

El dirigente de la Libertad Avanza Javier Milei, quién se convertirá en el presidente de Argentina el próximo 10 diciembre, confirmó algunos nombres que conformarán su equipo de trabajo y liderarán algunos de sus ministerios y secretarías.El presidente electo argentino comenzó a definir los nombres que integrarán su gabinete de ministros, cumpliendo con la reducción de 19 a ocho carteras que había anunciado en campaña.En diálogo con Sputnik, el politólogo Mario Guerrero sostuvo que en las primeras definiciones se ve "una fuerza política marcadamente empresarial, que si bien no están constantemente hablando o interviniendo en los medios, han tenido algún tipo de vinculación" por tener una "presencia empresarial muy fuerte".El experto señaló que varios de los miembros del equipo de Milei están vinculados al grupo empresarial de Eduardo Eurnekian, ya sea a través de los medios de comunicación del grupo América o Aeropuertos 2000, donde el presidente entrante se desempeñó hace dos décadas.Para el analista, la elección de estos ejecutivos para los altos cargos del nuevo Gobierno "redefine el concepto de casta" que marcó la campaña electoral de Milei. Guerrero consideró que "aquellos que integran la casta están definidos por una línea trazada por el presidente electo", que entiende que "casta" son aquellos que se posicionan en contra de sus reformas.Milei redujo el número de ministerios a ocho, manteniendo los de Economía, Relaciones Exteriores, Seguridad, Interior, Defensa y Justicia. La cartera de Infraestructura concentrará a los actuales ministerios de Energía y Comunicaciones, Minería, Transporte y Obras Públicas. A su vez, se creará el ministerio de Capital Humano, que unificará los de Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación.¿Quiénes serán los cercanos a Milei?El jefe de gabinete será Nicolás Posse, un ingeniero industrial con una trayectoria en el mundo empresarial que conoció al libertario cuando trabajaron juntos en la Corporación América.Hasta el momento, los medios locales han informado que el titular del ministerio de Justicia será Mariano Cúneo Libarona, un abogado que ha sido panelista en medios de comunicación y se hizo conocido por defender a Guillermo Cóppola, exmánager de Diego Armando Maradona, durante un célebre caso por tenencia de drogas en la década de 1990. El abogado llegó a estar preso un mes por encubrimiento en la causa que investigaba el atentado a la institución israelí AMIA en 1994, aunque fue sobreseído.En Infraestructura estará Guillermo Ferraro, quien dirigió la compañía KPMG por más de 10 años y ha ocupado cargos jerárquicos en entidades bancarias, además de integrar el equipo de Mauricio Macri cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Guillermo Francos, economista que conoce a Milei por la Corporación América estaría al frente del ministerio del Interior; Sandra Pettovello, periodista y militante del Pro sin experiencia en gestión pública, dirigirá la cartera de Capital Humano y la economista Diana Mondino conducirá las relaciones internacionales.La gran incertidumbre: el ministerio de EconomíaEn medio de una crisis económica y con una inflación de tres cifras, aún se desconoce quién encabezará la cartera de Economía, una de las áreas claves del próximo Gobierno y en las que ha hecho énfasis el dirigente libertario, que busca iniciar un proceso de dolarización en el país.Si bien no hay un nombre confirmado, medios y analistas argentinos barajan los nombres del expresidente del Banco Central durante la gestión de Macri, Federico Sturzenegger; el exministro de Finanzas macrista, Luis "Toto" Caputo, y el diputado del PRO, Luciano Laspina, como posibles líderes del ministerio.El experto recordó que quien asuma tendrá entre sus desafíos la tarea de negociar con el Fondo Monetario Internacional el pago de la deuda que tiene Argentina.Guerrero especuló con que el ministro de Economía es uno de los últimos que se dará a conocer dado que "tiene que ser lo suficientemente rupturista o, por lo menos, que tenga la intención de romper con diferentes lógicas o tendencias macroeconómicas que se vienen sosteniendo a lo largo del tiempo".El especialista no descartó incluso que el nombre se dé a conocer durante la asunción del 10 de diciembre en el marco de su "esquema de política de shocks". En ese sentido, consideró que conocer la designación con anticipación "implicaría licuar el efecto de shock".El nombre del titular del Banco Central también incidirá en quién lleve adelante el ministerio. En efecto, Emilio Ocampo, un fuerte defensor de la dolarización y de "liquidar al Banco Central", fue inicialmente el designado por Javier Milei para encabezar la entidad bancaria, aunque esta opción se descartó.De acuerdo al experto, si Milei designa al frente del Banco Central a alguien "más afín a las ideas más duras", puede que coloque en el Ministerio de Economía a alguien más moderado, "capaz de pivotar entre los diferentes sectores de una mesa ampliada en materia económica".Una alianza necesaria pero no una coaliciónLas conversaciones para definir el gabinete de ministros estuvieron acompañados por trascendidos en medios argentinos sobre posibles rispideces entre el entorno de Milei y otros sectores que lo apoyan como el partido Propuesta Republicana (PRO), encabezado por Macri. Según consignó el diario Página 12, el exmandatario habría sugerido nombres para el nuevo gabinete pero sus recomendaciones fueron rechazadas por Milei, quien no quiere un Gobierno "de coalición".Para Guerrero, Milei quiere dar un mensaje de "apertura" en términos de liderazgo, invitando a todos los actores que lo quieran acompañar pero dejando en claro que "acompañan pero no gobiernan".El analista consideró que es una incógnita hasta qué punto Milei podrá mantener esa autonomía sin tener mayorías en el Congreso, donde el partido que lo abanderó, La Libertad Avanza, es tercera minoría en la Cámara de Diputados. La situación es incluso más difícil en el Senado, donde el peronismo solo necesita dos votos externos para generar quórum.Con este objetivo, el experto apuntó que también han circulado diferentes nombres como por ejemplo el de Florencio Randazzo, exministro de Cristina Fernández (2007-2015), para que ejerza la presidencia de la Cámara de Diputados.

https://sputniknews.lat/20231123/la-motosierra-de-milei-es-viable-el-ajuste-prometido-por-el-presidente-electo-argentino-1145984134.html

https://sputniknews.lat/20230909/un-salto-al-vacio-la-propuesta-para-dolarizar-argentina-se-mira-en-el-espejo-de-ecuador-1143503297.html

https://sputniknews.lat/20231122/que-futuro-le-espera-a-argentina-con-la-presidencia-de-javier-milei--1145949019.html

https://sputniknews.lat/20231121/javier-milei-define-su-gobierno-mientras-acuerda-el-cambio-de-mando-en-argentina-1145929332.html

https://sputniknews.lat/20231120/que-cambiara-en-argentina-con-javier-milei-como-presidente--1145897484.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

argentina, javier milei, política, mauricio macri