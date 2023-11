https://sputniknews.lat/20231128/la-lengua-mas-compleja-del-mundo-por-que-algunos-idiomas-son-mas-dificiles-que-otros-1146096100.html

La lengua más compleja del mundo: ¿por qué algunos idiomas son más difíciles que otros?

Se dice que hay idiomas difíciles de estudiar que otros. Sputnik te cuenta cuál es la lengua más compleja del mundo y cómo aprenderla.

Las lenguas más difíciles del mundoA la hora de elegir un idioma extranjero para aprender, la gente suele guiarse por distintos criterios. Unos lo escogen por razones prácticas, como por ejemplo, porque será útil para el trabajo. Otros lo eligen por razones románticas, debido a que les gusta cómo suena o adoran el país donde se habla, y además, existen personas que simplemente quieren aprenderlo fácilmente y obtener resultados rápidamente. ¿De qué depende la "dificultad" de cada idioma y si es correcto dividirlos en difíciles y fáciles?Por lo general, se consideran idiomas complejos aquellos que tienen su propio alfabeto y una gran cantidad de vocabulario. El japonés, el chino, el árabe y el hebreo, entre ellos. Para dominar bien un idioma de este tipo hay que dedicarle al menos 2.200 horas.ÁrabeEl árabe es conocido como una de las lenguas más complejas del mundo. Aunque su alfabeto solo tiene 28 letras, cada una de ellas puede escribirse de forma diferente según el lugar que ocupe en la palabra. Además, el alfabeto árabe se escribe de derecha a izquierda y no contiene minúsculas, asimismo, los sonidos vocálicos están ausentes en la escritura.El sistema numérico en árabe incluye tres números gramaticales: singular, dual y plural, donde dual denota la presencia de dos objetos o personas. Además, hay varios grupos de sonidos que a los hablantes de lenguas europeas les parecen casi idénticos. Por ejemplo, en ruso solo hay una letra S, mientras que en árabe hay hasta tres letras que suenan parecido a S. Estas características de la lengua árabe la hacen única y son de gran interés para quienes la estudian.JaponésLa mayoría de las personas que desean estudiar este idioma se detienen ante el gran número de caracteres. Al fin y al cabo, hay que memorizar unos 3.000, que son utilizados en dos formas de lectura: en japonés y en chino. Cada símbolo puede poseer varias pronunciaciones. La lectura depende de los caracteres que estén uno al lado del otro.Los japoneses no tienen uno, sino tres tipos de escritura:En la vida cotidiana, todos ellos pueden mezclarse en la misma frase.Chino mandarínEl chino aparece en el Libro Guinness de los Récords como el idioma más complicado. Y no es sorprendente, porque durante miles de años de historia se han inventado más de 80.000 caracteres, que están recogidos en un diccionario de 40 volúmenes. Por supuesto, aprender todos los sinogramas, no es posible para cualquier persona, y tampoco es necesario conocerlos todos. Hoy en día se utilizan activamente unos 7.000 caracteres del total, pero también es una cifra impresionante. Sobre todo, si lo comparamos, por ejemplo, con el alfabeto inglés, en el que solo hay 26 letras.Curiosamente, la lengua no tiene un sistema de declinaciones gramaticales, conjugaciones y géneros. Tampoco cambian las terminaciones de las palabras. En su lugar, el chino aplica el orden de las palabras y el contexto para expresar un significado concreto. Por lo tanto, un orden incorrecto de las palabras o un acento inadecuado pueden cambiar el sentido de una frase u oración. En chino, los verbos no cambian de tiempo. Siempre se usa la misma forma verbal para diferentes personas y tiempos.El mandarín constituye uno de los dialectos más comunes que se caracteriza por cuatro tonos. De esta manera, dependiendo del tono, una misma palabra puede tener cuatro significados diferentes.HúngaroEn húngaro hay 35 casos o formas sustantivas. Solo por esto, el húngaro figura en la lista de los idiomas más difíciles de aprender. El húngaro tiene muchas frases hechas y muchos sufijos. El gran número de vocales y la forma de pronunciarlas (profundamente en la garganta) lo convierten en una pesadilla para los estudiantes. Una peculiaridad del sistema de vocabulario es la presencia de solo 2 tiempos verbales: presente y pasado.CoreanoUna dificultad importante del coreano es su pronunciación. El coreano tiene sus propios sonidos. Asimismo, el sonido puede pronunciarse dependiendo de su posición en la palabra. Aparte de eso, se utilizan grupos especiales de sonidos.A pesar de las dificultades, es muy popular en todo el mundo. Es la lengua oficial de Corea del Sur y Corea del Norte, y también es una de las lenguas oficiales de China.FinlandésCualquiera que haya intentado aprender los 15 casos finlandeses y más de cien conjugaciones y formas verbales personales estará de acuerdo en que el finlandés es un idioma difícil. Los finlandeses conjugan los verbos como si fueran sustantivos. A esto añadimos la alternancia de consonantes, la abundancia de sufijos y enigmáticas postposiciones, y el manejo de los verbos.Sin embargo, hay puntos positivos. Las palabras se oyen, se escriben y se leen de la misma manera: no hay letras impronunciables. El acento recae siempre en la primera sílaba, y no existe categoría alguna de género. En finés hay varios tiempos verbales en pasado, pero no existe ningún tiempo verbal en futuro.EuskeraEn esta lengua única, a diferencia de las demás lenguas europeas, se han conservado conceptos muy antiguos. Por ejemplo, la palabra "cuchillo" significa literalmente "piedra que corta", y "techo", "techo de cueva".Es una lengua de las denominadas aisladas: no pertenece a ninguna familia lingüística conocida. Actualmente la hablan y escriben unas 700.000 personas que viven, sobre todo, a lo largo de una franja costera de 50 kilómetros de ancho que va desde la ciudad española de Bilbao hasta Bayona, en Francia.El euskera pertenece a las lenguas aglutinantes -así llaman los lingüistas a las lenguas en las que se utilizan sufijos y prefijos para formar nuevas palabras, y cada una de ellas tiene un solo significado. En el diccionario de la lengua vasca hay cerca de medio millón de palabras. Esto se explica por el gran número de sinónimos y variantes dialectales.NavajoLos hablantes de esta compleja lengua son los indígenas de Norteamérica, los indios navajos. Debido a su oscuridad y complejidad, esta lengua fue utilizada por el Ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial para transmitir mensajes secretos a través de canales de comunicación. En aquella época no se publicaron diccionarios, aunque sí lo hablaban los nativos.Algunas características de la lengua navajo:IslandésEl islandés es el idioma que tiene por domicilio el país del mismo nombre: Islandia. Es una lengua germánica nórdica que comparte muchas similitudes con otras lenguas escandinavas como el noruego, el danés y el sueco.Las principales características y retos del aprendizaje del islandés:PolacoLa ortografía y la gramática son dos áreas que darán muchos problemas al estudiante de polaco. Las palabras polacas están cargadas de consonantes, lo que las hace difíciles de pronunciar y deletrear. Por poner un ejemplo, szczęście significa "felicidad" y bezwzględny significa "despiadado". La gramática polaca tiene siete casos en el sistema de declinación de los sustantivos. Además, hay uno más: el vocativo. Pero la buena noticia es que el polaco utiliza el alfabeto latino.AlemánEl alemán también es rico en dialectos. Para pronunciarlo correctamente, tendrás que aprender 44 sonidos. El alemán también puede ser difícil de entender en términos gramaticales. Las palabras en alemán cambian según el género, el caso y el tiempo.Métodos de aprendizaje de una nueva lengua

