AMLO descarta tener injerencia en la selección de la nueva ministra de la Suprema Corte de México

Las aspirantes "son muy buenas y no estoy haciendo labor, nunca lo he hecho", puntualizó en su conferencia de prensa matutina.En la terna, que fue propuesta por el mandatario mexicano, están María Estela Ríos, actualmente consejera Jurídica de la Presidencia de México; Lenia Batres, consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y Bertha Alcalde Luján, exintegrante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) y hermana de la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde.Ante estos lazos, López Obrador admitió que sí son cercanas a él, pero que cuentan con las cualidades para cumplir esa encomienda en el organismo judicial.Durante esta semana, las aspirantes han comparecido ante los legisladores y la designación será por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado. La votación se tiene que realizar en un plazo máximo de 30 días.Si los senadores no realizan la votación dentro del plazo establecido, la designación será realizada por el presidente López Obrador. Los políticos pueden rechazar esta primera terna. Si este es el caso, el mandatario deberá enviar otras tres propuestas. En caso de que se rechace la segunda terna, la designación del nuevo miembro de la Corte será hecha por el jefe del Ejecutivo.Sin embargo, la senadora y exintegrante de la Corte mexicana Olga Sánchez Cordero comentó en medios que la discusión y votación podría darse este 29 de noviembre.

