https://sputniknews.lat/20231129/hungria-la-adhesion-de-ucrania-a-la-otan-es-imposible-por-ahora--1146110797.html

Hungría: "La adhesión de Ucrania a la OTAN es imposible por ahora"

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, dijo este 28 de noviembre que entre los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte...

Según él, "se ha formado una fórmula de consenso de que [la adhesión] sería posible si se cumplen las condiciones y los aliados están de acuerdo. Estas son las dos condiciones ahora, no hay cambios. No hubo ruptura del acuerdo de que la adhesión de Ucrania a la OTAN es inimaginable en las condiciones actuales". El diplomático calificó el consenso como lo correcto, ya que la admisión de Kiev en el bloque otanista significaría el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.Asimismo, dijo que muchos países de la OTAN admitieron "cautelosamente y en voz baja" que los resultados de la contraofensiva de Ucrania estaban lejos de las expectativas, pues la situación en el campo de batalla no había cambiado mucho y no había habido ningún avance en la línea del frente.El ministro húngaro también señaló que por primera vez los países de la OTAN mencionaron de forma positiva que Hungría tiene un gobierno fuerte y no una "dictadura" y una amenaza."Observé que es fantástico escuchar en este círculo que un gobierno fuerte es algo positivo. Porque he estado participando en reuniones de la OTAN, la Unión Europea y organizaciones similares durante más de nueve años como ministro de Asuntos Exteriores y en todas partes escuché que un gobierno fuerte es peligroso y significa dictadura. Y aquí mencionaron de manera positiva que Hungría y Turquía tienen gobiernos fuertes", dijo Szijjarto.El ministro añadió que "desde fuera no se podía entender que Suecia no estuviera en la OTAN", porque en la reunión estaba presente el ministro de Asuntos Exteriores sueco, Tobias Billstrom.Suecia, junto con Finlandia, presentó su solicitud a la OTAN en mayo de 2022, varios meses después de que Rusia lanzara su operación militar en Ucrania. Helsinki se convirtió en miembro de la alianza en abril de 2023, pero la solicitud de Estocolmo continúa pendiente de ser ratificada por parte de Ankara y Budapest.

