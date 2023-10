https://sputniknews.lat/20231008/cero-posibilidades-revelan-el-sombrio-futuro-de-ucrania-1144518348.html

"Cero posibilidades": revelan el sombrío futuro de Ucrania

Ucrania no podrá adherirse ni a la Unión Europea ni a la OTAN, declaró el coronel retirado Lawrence Wilkerson, quien fuera jefe de gabinete del exsecretario de... 08.10.2023, Sputnik Mundo

El uniformado también compartió su experiencia personal de comunicación con políticos de Kiev mientras trabajaba en el Departamento de Estado estadounidense. Afirmó que Ucrania está "llena de sinvergüenzas" y calificó al país como "el más corrupto sobre la superficie de la Tierra"."Hace unos años me preguntaron cuál debería ser la posición de Ucrania y les dije: 'neutral', lo llamé una neutralidad estudiada. Y la persona que me estaba interrogando dijo qué quería decir yo con 'estudiada' y yo dije: 'muy cuidadosamente estudiada' llegando a esa neutralidad vía la consulta con todas las potencias circundantes, incluyendo las grandes y las pequeñas", externó el mando militar. "El acuerdo sobre la adhesión a la UE tenía que ser aplazado por 15 o 20 años, y eso sólo después de que realmente demostraran que podían ser bien neutrales y la neutralidad es una cosa difícil", abundó."Y Ucrania podría haber hecho eso, creo, dado que habría sido aceptada por las dos grandes potencias, Washington y Rusia, si lo hubiera hecho inteligentemente, y si los rusos que vivían en Ucrania hubieran sido atendidos, es decir, si su lengua hubiera podido seguir existiendo, si hubieran podido educar a sus hijos en su lengua, etcétera, entonces las cosas habrían sido tolerables", consideró el exfuncionario federal.En septiembre, la titular del brazo ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, expresó su confianza en que la alianza multinacional podría proseguir con éxito sus actividades en el formato ampliado.Además, calificó la adhesión de nuevos miembros de "la mejor inversión en paz, seguridad y prosperidad para todo el continente". Al mismo tiempo, sin embargo, no dio fechas concretas para la ampliación de la UE y la adhesión de Ucrania a la misma.Sin embargo, últimamente crecen las voces escépticas sobre la supuesta incorporación. Los medios estiman que eso tardará años en el mejor de los casos, según un análisis del diario estadounidense The Wall Street Journal.El rotativo norteamericano señala que tanto Kiev como Bruselas tienen decenas de tareas pendientes por realizar antes de que se puedan iniciar siquiera las negociaciones formales de adhesión. Mientras que el diario The Telegraph afirmó que la Unión Europea podría prometer admitir a Kiev, pero hacerlo sería demasiado costoso para Francia y Alemania.Asimismo, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, declaró que si Ucrania no logra ganar el conflicto con Rusia, "la cuestión de las garantías y de su ingreso en la OTAN no se planteará en absoluto". A finales de septiembre de 2022, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó una solicitud de ingreso en la alianza atlántica de forma acelerada. Moscú ha declarado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación. En abril de 2022, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la expansión de la alianza no garantizará una mayor seguridad a Europa.

