MOSCÚ (Sputnik) — Moscú predice que las tensiones entre Kiev y Varsovia aumentarán, al igual que las discordancias de Ucrania con otros países de la Unión... 22.09.2023, Sputnik Mundo

Polonia anunció poco antes que no transferirá a Ucrania sus nuevas armas, compradas para la defensa del territorio polaco. Peskov señaló que Moscú lamenta constatar que actualmente tanto Polonia como Ucrania representan "el principal foco de rusofobia". "Por supuesto, lo estamos observando de cerca, entendemos que las querellas entre Kiev y otras capitales europeas con el tiempo también aumentarán. Es inevitable", subrayo, agregando que paralelamente Rusia continuará la operación especial para cumplir los objetivos formulados. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, anunció que será el primero en oponerse a la transferencia del armamento nuevo a Kiev. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunció antes que Varsovia dejó de suministrar armas a Kiev, ya que está tratando de recuperar su propio arsenal. En respuesta, el diputado de la Rada Suprema de Ucrania, Nikolái Kniazhitski, aseguró que Polonia continúa suministrando armas a Ucrania. A su vez, el portavoz del Gobierno polaco, Piotr Muller, indicó que Polonia envía armas a Kiev solo de acuerdo con los alcanzados con anterioridad.Próximo diálogo de Putin y ErdoganLas próximas negociaciones entre los presidentes de Rusia y Turquía, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, todavía no están programadas para una fecha concreta, declaró Peskov."No, todavía no hay avances. Tampoco hay una fecha exacta para la conversación, aún no está prevista. Pero ustedes saben que las consultas entre Putin y Erdogan se pueden acordar en pocas horas, por lo tanto, no habrá ningún problema con eso", apuntó.El 21 de septiembre, Erdogan comentó a la prensa en Nueva York que espera examinar con Putin la reanudación del pacto alimentario.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y Naciones Unidas firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro, mientras que Kiev suscribió un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses.Rusia formuló cinco requisitos para extender el pacto alimentario: reconectar su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; reanudar envíos de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; levantar la prohibición de acceso a los puertos; reactivar el ducto de amoníaco Togliatti-Odesa; así como desbloquear los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.A falta de avances en esta materia, el Kremlin anunció el 17 de julio que Rusia suspendía su participación en el acuerdo, pero estaría dispuesta a retomarla en cuanto se cumplan sus condiciones.

