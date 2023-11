https://sputniknews.lat/20231129/rusia-no-dejara-sin-respuesta-la-adhesion-de-moldavia-a-las-sanciones-occidentales-1146129976.html

Rusia no dejará sin respuesta la adhesión de Moldavia a las sanciones occidentales

Rusia no dejará sin respuesta la adhesión de Moldavia a las sanciones occidentales

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no ignorará la decisión de Moldavia de unirse a las sanciones contra Rusia, comunicó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia... 29.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-29T10:33+0000

2023-11-29T10:33+0000

2023-11-29T10:33+0000

internacional

rusia

moldavia

maría zajárova

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/1d/1146129812_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_036110f486dd00ea043beae9b220a0f4.jpg

Moldavia decidió sumarse a cuatro de los seis paquetes de sanciones contra Rusia, que "de una forma u otra apuntan a ciudadanos o personas jurídicas de Rusia". Las relaciones entre Rusia y Moldavia comenzaron a deteriorarse después de que la presidenta moldava, Maia Sandu, que sigue una política proeuropea, llegara al poder a finales de 2020. En un principio, Sandu declaró que Chisinau no se sumaría a las sanciones occidentales contra Rusia, pero el pasado 17 de marzo, en un discurso especial ante los diputados del Parlamento, subrayó que las autoridades del país habían elegido exclusivamente el camino europeo de desarrollo. Además, Sandu anunció planes de adhesión a la Unión Europea para 2030 y aseguró que la Comunidad de Estados Independientes (CEI) no ayuda al desarrollo del país. Según los sondeos de opinión pública, la mayoría de los moldavos está a favor de mantener los lazos económicos, políticos y culturales con Rusia. Moscú pidió a Chisinau escuchar los intereses de sus propios ciudadanos y no obstaculizar el desarrollo de los contactos humanos y los vínculos interregionales con Rusia.

https://sputniknews.lat/20231121/zajarova-senala-el-contexto-erotico-de-un-reciente-articulo-de-borrell--1145913264.html

moldavia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, moldavia, maría zajárova, sanciones