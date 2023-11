https://sputniknews.lat/20231129/ucrania-pierde-su-primer-tanque-leopard-1a5-tras-solo-2-semanas-de-combate--video---1146126489.html

Ucrania pierde su primer tanque Leopard 1A5 tras solo 2 semanas de combate | Video

Ucrania pierde su primer tanque Leopard 1A5 tras solo 2 semanas de combate | Video

Las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron por primera vez un tanque Leopard 1A5 transferido por Alemania al Ejército de Ucrania, informó la revista... 29.11.2023, Sputnik Mundo

El tanque alemán servía en la 44.ª Brigada ucraniana, fue alcanzado por el fuego de artillería rusa y quedó en el campo de batalla, comunicó el columnista de Forbes David Axe. De acuerdo con el autor, estos vehículos de combate no están adaptados a la guerra moderna, tienen un blindaje muy fino y carecen de protección adicional, por eso la destrucción del Leopard 1A5 es inevitable.Todos los vehículos de combate son vulnerables a las minas o a los impactos de artillería bajo sus orugas o cerca de ellas. Incluso el tanque más protegido —el M-1 estadounidense o un Leopard 2A6 de fabricación alemana— puede soltar su oruga y detenerse si una mina o un proyectil de artillería estalla cerca de él.Previamente, el coronel de las FFAA austriacas, Markus Reisner declaró que los vehículos de combate Leopard alemanes entregados a Ucrania no han cambiado el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla. Kiev lleva seis meses impulsando su contraofensiva en las regiones meridionales de Donetsk y Zaporozhie, pero no tuvo éxito en ninguna sección del frente.

