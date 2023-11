https://sputniknews.lat/20231130/-quien-amenaza-de-muerte-al-presidente-colombiano-gustavo-petro-1146181575.html

¿Quién amenaza de muerte al presidente colombiano Gustavo Petro?

¿Quién amenaza de muerte al presidente colombiano Gustavo Petro?

El país sudamericano atraviesa instancias violentas que pueden entorpecer el proceso de Paz Total. Conversamos con los colombianos Fernando Giraldo... 30.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-30T22:05+0000

2023-11-30T22:05+0000

2023-11-30T22:05+0000

telescopio

gustavo petro

colombia

camilo gonzález posso

📰 proceso de paz en colombia

amenazas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/1e/1146181749_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_c76a8e300392f55c683671737b34db0b.jpg

¿Quién amenaza de muerte al presidente colombiano Gustavo Petro? ¿Quién amenaza de muerte al presidente colombiano Gustavo Petro?

La Fiscalía General de la Nación intenta determinar quiénes son los responsables de enviar audios y textos vía WhatsApp donde se llama a asesinar al presidente Gustavo Petro."Las amenazas en Colombia siempre son serias", dijo a Telescopio el investigador y catedrático colombiano Fernando Giraldo, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.Petro basó su llamado a la Fiscalía en una publicación, en la red social X, del político Alfredo Saade, exrival en las elecciones primarias de la coalición Pacto Histórico.Allí, Saade compartió un extracto de estos audios y mensajes, y denunció que la narrativa va en la línea con el pensamiento de la dirigente ultraderechista colombiana María Fernanda Cabal.Consultado sobre el alcance de estas amenazas, el colombiano Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), dijo a Telescopio que "existen sospechas de quienes no quieren a un gobernante de izquierda en el poder"."Petro tiene un talante democrático y responde de manera ecuánime a los momentos de crisis. No lograrán desestabilizarlo", destacó González Posso.El país sudamericano tiene una larga historia de violencia, marcada por décadas del conflicto armado, por lo que toda amenaza adquiere un alto nivel de veracidad.En junio Petro recibió apoyo de intelectuales, políticos, dirigentes y académicos de todo el mundo ante un posible intento de golpe blando en su contra.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gustavo petro, colombia, camilo gonzález posso, 📰 proceso de paz en colombia, amenazas, аудио