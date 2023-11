https://sputniknews.lat/20231130/el-club-de-periodistas-de-mexico-premia-a-sputnik-por-mejores-trabajos-de-investigacion-y-1146146459.html

El Club de Periodistas de México premia a Sputnik por mejores trabajos de investigación y extranjero

Las periodistas de Sputnik Mundo Carolina Trejo Vidal y Angélica Ferrer fueron reconocidas este 30 de noviembre por el Club de Periodistas de México al obtener... 30.11.2023, Sputnik Mundo

Carolina Trejo Vidal fue galardonada por el trabajo A 50 años del golpe en Chile, así se gestó la caída de Allende desde el día de su elección un amplio recuento de los acontecimientos en el país sudamericano en la década de los 70 que terminaron con el golpe de Augusto Pinochet contra el presidente socialista el 11 de septiembre de 1973."Un Golpe de Estado donde, como bien se detalla en el reportaje, tuvo participación directa el gobierno de los EEUU y las élites políticas que vieron peligrar en el gobierno de Salvador Allende sus privilegios y no vacilaron en usar a las Fuerzas Armadas contra nuestro pueblo. Solo agradecer este premio que nos alienta a seguir haciendo nuestro bello oficio y seguir informando lo que otros no hacen", afirmó la comunicadora chilena.Angélica Ferrer recibió el reconocimiento por una entrevista con Daniel Robles Haro, un activista mexicano en favor de los derechos de las personas con capacidades diferentes que es actualmente asesor de la Secretaría del Bienestar en el gobierno federal y que lleva años luchando por la inclusión de las personas con discapacidad."Me llena de orgullo recibir el Premio Internacional de Periodismo por la entrevista realizada al activista mexicano Daniel Robles Haro, quien ha sido una pieza angular para que los temas que más interesan a las personas con discapacidad estén no solo en la agenda mediática, sino en la del Gobierno", dijo Ferrer.Para la periodista mexicana, la experiencia de Robles Haro es esencial para que la población, no solo de México, sino del mundo, comprenda que es primordial sensibilizarse y empatizar con sus inquietudes. "Su labor no debe quedar en un texto, sino que debe seguir creciendo como un movimiento que abra más espacios para este grupo", agregó la comunicadora mexicana.Este reconocimiento cobra mayor relevancia dadas las barreras que, por diversas cuestiones, los medios de comunicación como esta agencia deben enfrentar. Esto demuestra que nuestro esfuerzo, tenacidad y pasión por el periodismo pueden rendir frutos", añadió Ferrer.Este es el segundo año que Sputnik Mundo recibe un reconocimiento de parte del Club de Periodistas de México. El año pasado, Mariano Yberry e Ilona Ovakimián, jefa de la oficina de representación de la agencia, recibieron condecoraciones por el "Los más tontos que he visto": la hija del 'Che' habla sobre las sanciones contra Rusia", y por la labor que se realiza desde la agencia noticiosa.

