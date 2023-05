https://sputniknews.lat/20230504/daniel-robles-activista-con-discapacidad-la-sociedad-debe-saber-que-tambien-somos-productivos-1138976440.html

Daniel Robles, activista con discapacidad: "La sociedad debe saber que también somos productivos"

Daniel Robles, activista con discapacidad: "La sociedad debe saber que también somos productivos"

Daniel Robles Haro es uno de los activistas con discapacidad más importantes de México. A sus 27 años, ha promovido diversos proyectos para que el entorno sea... 04.05.2023

En México, hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4,9% de la población total del país, de acuerdo con el Censo Poblacional de 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según este análisis, la mayor parte de ellas tiene dificultades para caminar (48%), ver (44%) y escuchar (22%). En el caso de Robles Haro, él es una persona con parálisis cerebral severa.Durante años, ha luchado para que en Zapopan —localidad del estado de Jalisco, que es donde vive con su madre, Maura Haro— y en el resto del país, existan más sitios para este grupo de la población. Por ello, el activista mexicano se presentó en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su participación, que ocurrió el 16 de marzo de este 2023, Robles Haro propuso dos temas: la inclusión de pictogramas en el sistema nacional de enseñanza básica y la elaboración de cambiadores especiales para personas con discapacidad.El mundo de los pictogramasDaniel no puede comunicarse de manera oral o escrita, ya que solo controla sus ojos. Es a través de ellos —y con la asistencia de su madre y de la tecnología— que tiene posibilidad de expresar sus necesidades, pensamientos y sentimientos.Una de las estrategias que emplean es el tablero de imágenes. Estos pictogramas representan palabras e ideas concretas y están organizados por categorías."Tienen expresiones básicas como 'sí', 'no', 'hola', 'adiós', 'por favor', 'gracias'. También se incluyen partes del cuerpo, verbos, lugares, números, estados de ánimo, etcétera. [En él], el usuario va señalando el pictograma que expresa lo que quiere decir", dice Robles Haro.Sugiere que este método sea utilizado en cuanto se detecte que la persona tiene dificultades para comunicarse verbalmente.En la conferencia del mandatario mexicano, el activista propuso que se incluya este sistema de comunicación alternativa en los libros de texto gratuitos, que son distribuidos en el nivel básico escolar por la Secretaría de Educación Pública (SEP)."Creo que justamente es un buen comienzo mi propuesta de implementar esta información dentro de [estos materiales educativos] en México, porque así vamos a formar una generación de alumnos más conscientes e informados sobre el tema", afirma.Robles Haro también planteó a la dependencia mexicana la elaboración del primer banco de pictogramas, que sea de uso gratuito.Para él, algunas de las palabras que deberían aparecer tanto en los textos como en ese compilado son "taco"; "frijol"; "maíz"; "tamales"; "chile"; "balero" (juguete típico mexicano); "rebozo"; "tianguis" (mercado itinerante), y expresiones típicas de cada región del territorio.El activista mexicano también sugiere hacer campañas de sensibilización no solo en las escuelas, sino en los centros de salud y en los hogares para que puedan conocer y utilizar el tablero.Cambiadores especialesDesde 2021, Robles Haro fomenta el establecimiento de cambiadores para personas con discapacidad, que tenga el tamaño y diseño que este grupo necesita al acudir al sanitario. Su primer avance fue en Zapopan, donde se implementó un aditamento de esta índole en una de las oficinas gubernamentales del municipio.Este cambiador "ha resultado muy útil para muchas personas. A mí, en lo particular, me resulta cómodo cuando voy a hacer trámites o al parque de al lado [de ese sitio]. De hecho, ahí celebré mi cumpleaños, justamente para que mis invitados pudieran usarlo", narra.Aunque Robles Haro llevó este proyecto al Primer Parlamento de Personas con Discapacidad, que fue impulsado por el Senado de la República en México, aún falta mucho por hacer en la materia.Por ello, no solo acudió a la conferencia del mandatario mexicano, sino que promueve la iniciativa a través de Change.org, donde precisa las vicisitudes que atraviesan las personas con algún tipo de discapacidad para cambiarse el pañal o ajustar su ropa."He estado en pláticas y en capacitación con una organización española que ha desarrollado un concepto que va más allá de un cambiador: reúne una serie de características de accesibilidad pensadas y diseñadas por verdaderos profesionales en la materia. Se les llama cambiadores inclusivos y es un movimiento que está creciendo a nivel mundial. Espero que pronto se implemente aquí en México", menciona.Un entorno más inclusivoRobles Haro no solo es un férreo activista en pro de los derechos de las personas con discapacidad, sino que se desempeña como columnista en medios como Yo También y, desde hace poco más de un mes, es asesor de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.Con ello, es el primer mexicano con discapacidad severa en tener un cargo de mayor nivel en el servicio público del país."Al Gobierno, sociedad y familias les reitero: las personas con parálisis cerebral severa debemos contar desde niños con las herramientas necesarias para desarrollar nuestras capacidades, [tener] derecho y acceso a la comunicación, educación, recreación e igualdad de oportunidades, entre muchas otras cosas", concluye.

