"Lo importante es que nos incluyan": esta mexicana con discapacidad busca llegar a la política

Nacida en la capital mexicana en 1993, esta mujer todavía puede recordar ser pequeña y llorar por la crueldad y la incomprensión de sus maestros, quienes la llamaban "burra" frente a sus compañeros por no poder seguir las clases con atención ni hacer los ejercicios que proponían en el pizarrón. Al poco tiempo de empezar la primaria, un diagnostico de los médicos determinando que sus "distracciones" y "lentitud" eran en realidad síntomas de discapacidad intelectual trajo algo de alivio a su madre, que al menos podía ponerle nombre a la incógnita que la desvelaba noche tras noche: ¿por qué si mi hija luce perfectamente "normal" no actúa como todos los niños?"La discapacidad intelectual no era algo muy conocido en aquella época, se creía que una discapacidad tenía que ser algo físico y visible, entonces no fueron años muy buenos para nosotras dos", comparte. "Pude terminar la primaria y la secundaria porque tenía personas que eran mis apoyos y me ayudaban en la clase, pero luego en la prepa me dijeron que yo no era una verdadera discapacitada y me los sacaron, entonces no la pude terminar", cuenta María Fernanda a Sputnik desde la terraza de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE), organización civil en la que se desempeña como autogestora desde hace un año, pero a la que acude desde hace ya una década.Espacio para la recreación y formación "Tenía 20 años cuando entré al CONFE. Aquí aprendí por primera vez cuáles eran mis derechos y a empoderarme. Me capacitaron como autogestora, para poder representar a otras personas como yo y me prepararon para poder participar en foros y conferencias", relata. "Pero lo principal, es que me capacitaron para que yo pudiera crecer", explica María Fernanda, quien se ha convertido en una las principales voces de las personas con discapacidad intelectual de su país, logro validado por su inclusión el año pasado en la lista de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo para el medio británico, donde estuvo acompañada por la cantante Billie Eilish y la atleta venezolana Yulimar Rojas, entre muchas otras figuras destacadas.Si bien la CONFE está afiliada a la Secretaría de Educación Pública (SEP) mexicana, se trata de una organización independiente que no solo se enfoca en los chicos con discapacidad intelectual, sino también en apoyar a sus padres y familiares para enseñarles de qué forma ayudar a sus hijos para tener una vida plena y autónoma, algo que María Fernanda estimaba impensado hasta hace poco, pero que es posible en la actualidad."Una de las cosas que me gusta de mi trabajo es poder decirles a las personas que vienen aquí que ellos no tienen que pasar por lo mismo que yo. Se trata de trabajar para que las personas que vienen atrás de mí sean mejores y más felices que yo", asegura María Fernanda, que dice que ha logrado mantener una vida relativamente independiente y "normal", reconociendo siempre el rol que su madre, sus compañeros de trabajo y sus amigos han tenido y tienen en ese logro."Por ejemplo, me puedo trasladar sola, eso es importante, lo único es que si no conozco el lugar, sí necesito una guía, una ayuda, porque en ocasiones me he llegado a perder y no puedo ubicarme. Y con la gente que recién conozco, si tengo una cita con alguien, les digo si saben lo que es la discapacidad intelectual, y si no lo saben, les platico un poco, les digo 'pasa esto y esto conmigo'", explica."La discapacidad no es algo negativo, es parte de tu vida, tú te adaptas a la discapacidad y la discapacidad se adapta a ti. Nosotros mismos tenemos que provocar ese cambio en la manera de pensar de la gente para dejar atrás la estigmatización", dice.Una lucha por la autonomía jurídicaEn este momento, uno de los temas que tiene más ocupada a María Fernanda es el proyecto presentado el 16 de febrero en el Congreso de la Ciudad de México para eliminar la interdicción de las personas con discapacidad y personas mayores, que ha sido tildado de “histórico para los derechos humanos” por Human Rights Watch.En términos prácticos, la iniciativa, presentada formalmente por la diputada Marisela Zuñiga pero impulsada por distintas organizaciones y activistas, incluida la propia María Fernanda, propone eliminar la figura del tutor jurídico (que todas las personas con discapacidad deben tener en México) mediante una reforma del Código Civil y la Ley de Notariado de la capital mexicana."Esta iniciativa propone un sistema de apoyos y salvaguardias para las personas con discapacidad. Una salvedad, hay personas que por su misma condición de discapacidad no requieren de una persona que tome las decisiones jurídicas de ellos o de ellas", explica a Sputnik la diputada Marisela Zúñiga, presidenta de la comisión de derechos humanos del recinto legislativo local. "Es decir, hay personas que tienen discapacidad pero pueden firmar un contrato de arrendamiento, pueden firmar la compra y venta de un vehículo, etc. Pero para las personas que por su discapacidad no pueden realizar todo esto, aquí entran estos sistemas de apoyo para reemplazar al tutor", añade la parlamentaria.Para la legisladora, del gobernante partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), esto significará que las personas con discapacidad intelectual en la Ciudad de México ya no tendrán que depender de otras personas y podrán tener finalmente la autonomía jurídica que les corresponde.María Fernanda cree que el proyecto no solo hará mejor la vida de las personas con discapacidad intelectual al devolverles su independencia, sino que también enviará un mensaje contundente a la sociedad sobre la competencia de personas que suelen ser ser pensadas como incapaces de realizar cualquier tarea, incluso la más básica, con discernimiento."El tutor siempre decide por nosotros, pero yo debo de tener la opción de elegir lo que quiero hacer de mi vida, dónde quiero trabajar, si quiero ir de viaje, cualquier cosa. Lo que necesitamos son apoyos, no que decidan por nosotros", razona María Fernanda, quien se manifiesta confiada en que los legisladores capitalinos respaldarán el proyecto —aún en etapa de audiencias públicas previa a su voto— y que otras entidades seguirán el ejemplo en el resto del territorio mexicano."Tanto Perú como Colombia ya eliminaron la tutela, y queremos que esto mismo suceda en México. Nosotros le estamos dando seguimiento al tema porque nos interesa que los partidos nos digan que lo van a respaldar, pero también que cumplan", dice la activista, quien ha participado en numerosos debates públicos y foros llamando a la derogación de esta figura jurídica, incluidos ámbitos políticos como las comisiones del Congreso de la CDMX.¿Futuro en la política?El ajetreo del último año, llevando su mensaje a despachos de legisladores y en reuniones con la sociedad civil donde explica el proyecto de eliminación de tutelaje, ha despertado en María Fernanda el deseo de involucrarse todavía más en la pelea por los derechos de las personas con discapacidad.Por eso, ante la consulta de Sputnik de que si su próximo paso será la política, la activista, que firmó un manifiesto en 2022 reclamando la participación de las personas con discapacidad en el Congreso y en posiciones de poder, no dudó en responder."Aunque sé que sería muy estresante estar en política porque es algo complejo, me interesa hacer crecer este movimiento. Lo importante es que nos incluyan en las tomas de decisiones y, ¿por qué no?, uno de nosotros hasta podría llegar a ser presidente… o presidenta", concluye.

