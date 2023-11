https://sputniknews.lat/20231130/lider-independentista-catalan-advierte-que-podria-retirarle-al-apoyo-a-pedro-sanchez---1146155498.html

Líder independentista catalán advierte que podría retirarle al apoyo a Pedro Sánchez

El líder independentista catalán, Carles Puigdemont, amenazó con retirarle el apoyo al Gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, si no hay avances... 30.11.2023, Sputnik Mundo

Al hablar en un evento del portal noticioso en Bruselas, Puigdemont dijo que los siete diputados de su partido, Junts per Catalunya, que permitieron a Sánchez formar un gobierno y continuar en la presidencia de España a inicios de este mes, están abiertos a "trabajar" con el Partido Popular (PP) y eventualmente retirarle la confianza al mandatario socialista.A pesar de que el Partido Obrero Socialista Español (PSOE) no obtuvo el mayor número de votos en las elecciones generales, Junts dio a Sánchez la mayoría necesaria en el Parlamento para formar un Gobierno a cambio de una amnistía a todos los involucrados en el fallido referéndum por la independencia de Cataluña en 2017, que fueron procesados y encarcelados por la justicia española.El propio Puigdemont fue procesado judicialmente, pero decidió exiliarse en Bélgica, donde ocupa un escaño en el Parlamento europeo.Junts consideraría una moción de censura contra el gobierno encabezado por los socialistas si alcanza un acuerdo con el PP para reemplazar a Sánchez con un diputado independiente, dijo el dirigente catalán, de acuerdo con la nota de Politico."Pero para eso el PP debe dar unos pasos adelante, no pueden seguir tratándome como terrorista", aseveró Puigdemont en el evento en el medio lo designó como uno de los 28 líderes con mayor influencia en Europa.El PP, encabezado por el dirigente gallego Alberto Nuñez Feijoo, obtuvo la mayoría de votos en las elecciones generales de julio pasado, pero no pudo formar un Gobierno al no alcanzar la mayoría de escaños necesarios en el parlamento, aún con su alianza con el partido Vox y con otros partidos minoritarios.Sánchez, en cambio, pactó con una coalición de izquierda agrupada bajo la marca Sumar y con los partidos independentistas de las regiones autónomas del País Vasco y de Cataluña y alcanzó la mayoría para formar Gobierno.Consultado por las declaraciones de Puigdemont, Núñez Feijoo dijo que no podía aceptar las condiciones de Junts porque son ilegales y van contra la Constitución y la igualdad de los españoles.La amnistía concedida por el presidente del gobierno a los independentistas catalanes provocó una serie de multitudinarias manifestaciones de nacionalistas españoles en distintos puntos del país europeo en las que los manifestantes exigían que se anulara el pacto con los independentistas.

