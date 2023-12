https://sputniknews.lat/20231201/cual-es-el-mayor-problema-de-los-tanques-m1-abrams-de-ucrania-1146188274.html

¿Cuál es el mayor problema de los tanques M1 Abrams de Ucrania?

Según Forbes, si la tripulación de un tanque Abrams —compuesta por cuatro personas— no limpia los filtros del tanque cada 12 horas aproximadamente, el motor puede resultar tan dañado que el batallón no tenga más remedio que desmontar el motor y, posiblemente, la transmisión, y luego enviarlo a un taller para una larga revisión.Actualmente, el mantenimiento a fondo de los Abrams se lleva a cabo en Polonia.Según el medio, la tripulación de un M1 debe, dos veces al día, revolucionar el motor de su tanque a altas revoluciones por minuto para activar un sistema de propulsión a chorro que saca aire fuera del tanque, expulsando el polvo y los residuos de la rejilla trasera.De este modo, los filtros se mantienen limpios durante largos despliegues. Antes de que los estadounidenses añadieran el sistema de propulsión a chorro al M1, a principios de la década de 2000, las tripulaciones de los carros de combate —especialmente las que luchaban en el desierto— se quejaban abiertamente de la fiabilidad de sus vehículos."Todas esas cosas se pueden enseñar a la tripulación, pero si alguna vez cometen un error —y lo cometerán— se estropea un motor de un millón de dólares que no se puede reparar sobre el terreno", declaró Mark Hertling, general retirado del Ejército de Tierra de Estados Unidos, al diario The Kyiv Independent.De acuerdo con el periodista especializado, otro problema podría ser la gran cantidad de combustible que requieren este tipo de tanques. Sin embargo, señala, este problema se puede resolver con gasóleo más barato que el combustible para aviones que se utiliza en Estados Unidos para este tipo de vehículos.

