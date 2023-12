https://sputniknews.lat/20231201/manifestantes-polacos-no-queremos-que-en-ucrania-se-enriquezcan-a-costa-de-la-union-europea-1146194153.html

Manifestantes polacos: "No queremos que en Ucrania se enriquezcan a costa de la Unión Europea"

Manifestantes polacos: "No queremos que en Ucrania se enriquezcan a costa de la Unión Europea"

La economía ucraniana pierde millones de euros, mientras que los conductores ucranianos tienen que hacer cola durante días en los puestos de control debido a... 01.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-01T14:10+0000

2023-12-01T14:10+0000

2023-12-01T14:10+0000

economía

polonia

ucrania

📈 mercados y finanzas

bloqueo

🌍 europa

eslovaquia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/01/1146201928_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_16d08ac52815bdf20681ad094154e914.jpg

De acuerdo con el medio español, cientos de camiones llevan una media de seis días esperando para cruzar la frontera en Medyka. Las condiciones para los conductores "son insalubres": no hay aseos ni posibilidad de lavarse, la única comida caliente es la que proporciona el Gobierno ucraniano o las ONG. Además, no hay acceso a atención médica, y dos conductores ucranianos con problemas de corazón ya murieron en las cabinas de sus camiones.Los manifestantes han conseguido permiso del Gobierno polaco para continuar el bloqueo hasta enero de 2024, y ya han pedido que se prolongue hasta febrero, informa El País.Según el periódico, la idea general de los manifestantes es que la libre circulación de transportes y productos agrícolas ucranianos da lugar a una competencia desleal, ya que estos "ahora tienen los mismos derechos que las de la UE, pero no están obligadas a cumplir la normativa del bloque". De este modo, los polacos "rechazan la orden de la Comisión Europea de permitir temporalmente a los transportistas ucranianos operar en las mismas condiciones que las empresas de la UE", precisa el diario.Kiev estima que los daños causados a la economía ucraniana durante los más de 20 días de bloqueo ya superaron los 400 millones de euros. El viceministro de Infraestructura de Ucrania, Serhiy Derkach, declaró que dado el bloqueo, solo el 30% de las mercancías necesarias para el funcionamiento del sector energético llega a Ucrania. En sus palabras, el bloqueo también afectó a los precios del gas licuado del petróleo, que recientemente aumentaron un 30%.El viceministro de Economía de Ucrania, Taras Kachka, citó datos del Gobierno según los cuales las importaciones de Ucrania ascendieron a 3.800 millones de dólares en los primeros 26 días de noviembre, lo que "palidece en comparación" con los 5.200 millones en octubre, y añadió que las consecuencias de las protestas podrían costar un 1% del crecimiento del producto interno bruto.En este fondo, los intentos de conversaciones bilaterales entre gobiernos, incluido el diálogo directo entre las autoridades ucranianas y los manifestantes, "han sido infructuosos".Por su parte, los activistas polacos sostienen lo contrario, afirmando que las empresas de transporte ucranianas trasladan mercancías entre países de la UE por un salario tres veces inferior y sin respetar normas europeas como el tiempo de descanso semanal. Además, algunas regiones de Polonia se están inundando de grano ucraniano, "los precios de cereales han caído y ahora son inferiores al 30% de los registrados antes de que comenzara el conflicto en Ucrania", indica el diario español.Cabe señalar que la carga transportada en vehículos a través de Polonia representa tradicionalmente el 50% de las exportaciones de este tipo de Ucrania, por lo cual los bloqueos de carreteras por parte de transportistas polacos que llevan ya varias semanas están afectando significativamente a la economía de ese país, afectando todos los sectores de la economía y negocio.El 29 de noviembre, la Asociación de Autotransportistas de Eslovaquia informó que los transportistas eslovacos también se sumaron a sus homólogos polacos y decidieron bloquear el paso fronterizo de Vysne Nemecke - Uzhorod con Ucrania. El bloqueo comienza el 1 de diciembre y se prolongará hasta nuevo aviso, detallan medios locales.

https://sputniknews.lat/20231123/ucrania-pierde-435-millones-por-el-bloqueo-fronterizo-de-los-camioneros-polacos--1145964132.html

https://sputniknews.lat/20231105/la-situacion-es-absurda-empresas-alemanas-acusan-a-polonia-de-frenar-el-comercio-con-ucrania-1145433152.html

polonia

ucrania

eslovaquia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

polonia, ucrania, 📈 mercados y finanzas, bloqueo, 🌍 europa, eslovaquia