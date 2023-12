"Mientras Occidente chantajea a sus aliados, Rusia envía ayuda a quienes la necesitan"

"Está claro que en la nueva 'lucha' por los países africanos, lo que más importará será el apoyo material y no la geopolítica de la guerra fría. Anteriormente, funcionarios estadounidenses habían advertido a los países africanos que no se relacionaran con Moscú. Resulta evidente que estos países no están dispuestos a escuchar y ven a Rusia como un socio a prueba de tiempo. Este gesto demuestra que esta tendencia continuará", resumió Chenoy.