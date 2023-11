https://sputniknews.lat/20231124/occidente-esta-perdiendo-socios-en-el-sur-global-frente-a-rusia-y-china-1146021607.html

Occidente está perdiendo socios en el Sur Global frente a Rusia y China

Occidente está perdiendo socios en el Sur Global frente a Rusia y China

En un artículo publicado en 'The New Statesman', el periodista alemán Wolfgang Munchau argumentó que los líderes occidentales están "profundamente equivocados"... 24.11.2023, Sputnik Mundo

En ese sentido, el analista alemán recordó que China se ha convertido en el mayor inversor en Chile."China y Rusia han estado muy activas en África. Las naciones de ese continente ya no juegan en nuestro equipo", dijo, en referencia a la histórica sumisión de África a las potencias europeas, que explotaron sus riquezas durante siglos.El periodista añadió que el presidente ruso Vladímir Putin encontró en el líder chino un "socio" en la lucha contra Estados Unidos y su hegemonía de poder global.Cabe recordar que Moscú y Pekín vienen impulsando un reordenamiento global basado en la multipolaridad, alejado del modelo de toma de decisiones unilaterales desde Washington y apostando por construcciones que ayuden a defender los intereses de cada nación.Un ejemplo reciente de esta política es la reciente expansión del grupo BRICS, que representa el 42% de la población mundial y que desde el 2011 estaba compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.Sin embargo, desde el 1 de enero del 2024, el grupo también tendrá como miembros a Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, reafirmando que Occidente ya no tiene la potencia de seducir aliados e imponer sus reglas de juego alrededor del mundo.Munchau señaló que una de las razones del fracaso de la diplomacia occidental fue la política de sanciones: provocó una reacción negativa no sólo en los países sancionados, sino también en los estados del Sur Global, opinó.Al respecto, el analista alemán añadió que las medidas antirrusas no sólo alienan a otros países de Occidente, sino que tampoco funcionan: en particular, los topes de los precios del petróleo han demostrado ser ineficaces, destacó Munchau.Según él, la "arrogancia y la ignorancia" occidentales pueden conducir a la derrota en todos los frentes: en Ucrania, en Israel y en la lucha económica contra China.

