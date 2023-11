https://sputniknews.lat/20231117/el-mayor-enemigo-de-la-hegemonia-del-dolar-no-son-los-brics-sino-la-politica-exterior-de-eeuu--1145787358.html

El mayor enemigo de la hegemonía del dólar no son los BRICS, sino la política exterior de EEUU

La política exterior estadounidense está socavando la confianza de países emergentes en el dólar, lo que acelera su búsqueda de alternativas. Sputnik habló con... 17.11.2023, Sputnik Mundo

economía

💶 divisas

eeuu

brics

víctor jeifets

china

brasil

universidad estatal de san petersburgo

la xv cumbre de los brics en sudáfrica (2023)

dólar

Datos publicados por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia muestran que el 95% del comercio entre ese país y China ya se realiza sin utilizar el dólar. Mientras que la participación del rublo y del yuan en el conjunto de las transacciones comerciales rusas ya se acerca al 70%.El desafío de replicar el éxito de la experiencia chino-rusa en otros países del BRICS, ahora ampliado, fue debatido este jueves 16 de noviembre por expertos de Brasil, la India y Rusia, durante la VII Escuela Internacional de la alianza comercial, en Moscú.Según el profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo y director del Centro de Estudios Iberoamericanos, Víctor Jeifets, alrededor del 60% de las reservas de divisas de los países BRICS todavía están asignadas en dólares.En el caso de Brasil, el 80,42% de sus reservas permanecen en moneda estadounidense, pese al crecimiento en el uso del yuan chino, según el último informe del Banco Central sobre el tema."El espectro de las sanciones económicas preocupa también a varios países, no sólo a los que ya están afectados por ellas", consideró Jeifets. "Por esta razón, los países están adoptando gradualmente monedas nacionales en su comercio o debatiendo la creación de sistemas de pago alternativos, como en el caso de los BRICS", integrados por Brasilia, Moscú, Nueva Delhi, Pekín y Pretoria.'Carga obligatoria'Para el docente Bruno de Conti, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), mantener el predominio del dólar impone limitaciones estructurales al desempeño económico de los países en desarrollo. Para que Estados Unidos mantenga el "privilegio exorbitante" de su divisa, los países periféricos deben soportar una "carga obligatoria", calificó.Según él, la política monetaria de países como Brasil se ve obligada a invertir todos sus recursos en controlar la volatilidad del tipo de cambio, impidiendo no sólo actuar en otras áreas, sino también la realización de planificaciones a largo plazo."El dominio del dólar hace que nuestra política económica dependa extremadamente de lo que sucede en el centro [del sistema capitalista]", dijo De Conti. "Cualquier declaración de un presidente estadounidense en Twitter podría afectar nuestro tipo de cambio, tasa de interés y oferta de crédito interno. Esto es inaceptable".Para mitigar esta desventaja estructural, los países BRICS crearon iniciativas como el Fondo Contingente de Reservas, que pone recursos financieros a disposición de los países del grupo para su uso en tiempos de crisis.En aquella época, los países latinoamericanos que mantenían sus deudas externas indexadas al dólar estadounidense se vieron gravemente perjudicados tras la decisión de Washington de aumentar sus tasas de interés.Actualmente, el acuerdo de reservas tiene un capital estimado en 100.000 millones de dólares (488.000 millones de reales brasileños) al que pueden acceder los países BRICS en proporción a su contribución."Las reservas de los BRICS son importantes, pero no resuelven definitivamente el problema", consideró el profesor de la Unicamp. "Lo que necesitamos es tomar una serie de medidas para salir gradualmente de la 'trampa del dólar'. Las reservas o incluso una posible moneda BRICS serían pasos importantes en esta dirección".Moneda corrienteLos desafíos para crear una moneda de transacción común para la alianza multinacional que no requiera el dólar estadounidense son grandes. Además de las presiones políticas y diplomáticas de EEUU para que el proyecto no salga adelante, aún quedan dificultades técnicas por superar."Esta moneda no sería utilizada por nosotros, ni por los particulares, ni por las empresas", aclaró De Conti. "Seguiríamos utilizando nuestras monedas nacionales, pero se crearía un sistema de compensación multilateral común a los BRICS".Según la profesora del O.P. Jindal Global University en India e investigadora principal del Centro para China y la Globalización Karin Vázquez, existe voluntad política por parte de los miembros del BRICS para desarrollar este sistema de pagos común.La entrada de seis nuevos miembros al BRICS —Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán— podría favorecer este ambicioso proyecto de los integrantes originales de la alianza.Por otra parte, la dificultad de crear un sistema de transacciones capaz de abarcar a todos los países BRICS puede verse aligerada por la preexistencia de una red de acuerdos bilaterales entre los miembros, consideró.Según ella, la creación de un sistema de pagos alternativo al dólar "es uno de los grandes temas que unen a los BRICS", ya que reducir el papel del dólar "es una necesidad apremiante" en el contexto actual.Durante la Cumbre de Jefes de Estado de los BRICS, celebrada en agosto en Johannesburgo, Sudáfrica, los países crearon un grupo de trabajo entre ministros de Economía y representantes de los bancos centrales para desarrollar propuestas para la creación de un sistema de pagos alternativo.Las propuestas deberán presentarse a los jefes de Estado en la próxima cumbre de los BRICS, que se celebrará en Kazán, Rusia.

eeuu

china

brasil

la india

sudáfrica

