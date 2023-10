https://sputniknews.lat/20231006/occidente-ya-no-puede-ver-a-las-naciones-como-subordinadas-en-la-era-de-la-multipolaridad-1144441054.html

Occidente "ya no puede ver a las naciones como subordinadas" en la era de la multipolaridad

Occidente "ya no puede ver a las naciones como subordinadas" en la era de la multipolaridad

06.10.2023

Putin habló sobre ello el 4 y 5 de octubre en la final de la III Olimpiada Internacional de Seguridad Financiera y frente a los asistentes de la sesión plenaria de la 20.ª reunión del Club Internacional de Debate Valdái, eventos que se realizaron en la ciudad rusa de Sochi.En sus discursos, abordó distintos temas, en su mayoría, enfocados al nuevo orden mundial, donde Occidente pierde su posición hegemónica, y se fortalece una era donde la multipolaridad es esencial y necesaria para el desarrollo de las naciones.Además, destaca que, en esta materia, la postura de Moscú sobre el nuevo orden mundial es esencial, principalmente por la relevancia de esta nación que, poco a poco, se acerca a más Estados en Asia, África y América Latina. En esta misma línea, el maestro en relaciones internacionales Rubén Ramos Muñoz expone en una charla para este medio que, aunque la batuta en este cambio global la tenga Rusia, entrarán otros jugadores en el plano, como China y Medio Oriente, que siempre han sido vistos por EEUU como enemigos o naciones vulnerables, tal y como lo mencionó el jefe de Estado ruso en su mensaje ante la 20.ª reunión del Club Internacional de Debate Valdái.La unión hace la diferenciaEn los discursos de Putin, hay un rubro que destaca sobre la pérdida de la hegemonía occidental, especialmente de Washington: la cooperación entre las naciones. Prueba de ello es lo mencionado este 5 de octubre, donde apostó por la paz, el equilibrio y la igualdad entre los países."Putin conoce muy bien la realidad internacional y entiende los cambios y transformaciones. No es ajeno a ello (...) e, incluso, está viendo potencialidades para generar o encontrar soluciones a problemas particulares. [Sus mensajes] muestran que el mandatario ruso busca mantener los intereses de su nación respecto al desarrollo y la seguridad, posicionándola como líder en la construcción de un nuevo orden, donde bloques como los BRICS estén presentes y generen intercambios más igualitarios", explica Franco.Para alcanzar estos fines, comenta la experta, es muy relevante generar estrategias alternativas al sistema SWIFT. Parte de este planteamiento fue abordado por el jefe de Estado ruso en su mensaje de la tercera edición de la Olimpiada Internacional de Seguridad Financiera, donde subrayó la necesidad de contar con un sistema financiero y tecnológico que pueda sustentar los cambios que la multipolaridad genera."La propuesta de los BRICS de tener una sola moneda es una muestra de ello (...). Estas aperturas comerciales están evidenciando que Estados Unidos no puede regular absolutamente todo. Si a esto se suma la creación de un sistema alterno al SWIFT, sería un elemento más donde se evidenciaría la eliminación de la unipolaridad económica de [Washington] y el sistema financiero anglosajón en general", indica la también académica de la UNAM. Diversificación logísticaEn aras de contar con más socios, sobre todo en materia comercial, Rusia está encontrando aliados estratégicos lejos de sus fronteras más cercanas, como lo ha mostrado con África y América Latina, comenta Ramos Muñoz."Se están buscando nuevos entornos y rutas, también patrocinados por el gran impulso económico que tiene China y su ruta de la seda, no solo marítima, sino también terrestre, y las negociaciones que está implementando en Medio Oriente para poder conducirse a Europa, y también parte de África. Y esto ya se está empezando a manifestar" en la realidad, menciona.En este ámbito, el también profesor de la UNAM expresa que el intercambio comercial con las monedas de las naciones y no con el dólar, abre la puerta para que más bancos se interesen en otras regiones y, posiblemente, se cree una entidad financiera que agrupe estos proyectos."Poco a poco, se incentivaría el comercio y se comenzarían nuevas divisas para fortalecer este ámbito a nivel internacional (...). A esto se sumaría también a la situación geopolítica e, incluso, cultural", acota.Otros ámbitos que destaca Ramos Muñoz son el tecnológico y en la industria aeroespacial, donde los aliados de Rusia en el bloque BRICS han tenido una participación relevante, especialmente en los últimos tiempos.Resistencia ante los embatesLos expertos coinciden en que ambos mensajes del mandatario ruso también reflejan la resistencia de Moscú ante los históricos embates occidentales, que recientemente se han recrudecido tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania.El conflicto con Kiev ha sido transformado "discursivamente por Occidente para poder justificar que se mantenga [la confrontación] y el apoyo a un personaje como [Volodímir] Zelenski y a grupos que han sido reconocidos como nazis (...). Actualmente, el reto de Rusia es muy amplio y me parece interesante que, pese a que las potencias siguen atacándola con todo lo que pueden, como sanciones o acciones militares, la postura de Moscú sigue siendo forjar un orden multipolar, sin un sistema sustentado en la acumulación de capital", asevera Franco.Al respecto, el analista Ramos Muñoz indica que Putin muestra nuevamente la apertura para negociar la paz y establecer una nueva manera de conducción mundial sin estar bajo el yugo de EEUU."Es evidente que Washington ya no está tan seguro de continuar con ese apoyo económico, como se vio recientemente en el Congreso estadounidense, donde se hace un llamado para no continuar con las ayudas a Kiev debido al desgaste económico y militar", que esto ha conllevado, concluye.

