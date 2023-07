https://sputniknews.lat/20230728/la-ii-cumbre-rusia-africa-busca-dar-voz-a-la-region-olvidada-por-occidente-1141983023.html

La II Cumbre Rusia-África busca "dar voz a la región olvidada por Occidente"

La II Cumbre Rusia-África busca "dar voz a la región olvidada por Occidente"

La II Cumbre Rusia-África es una muestra de que Moscú busca cambiar el leguaje de Occidente y resaltar la relevancia de las naciones africanas, mismas que... 28.07.2023

La segunda edición de este evento se realiza en la ciudad de San Petersburgo el 27 y 28 de julio. Su lema es "Por la paz, la seguridad y el desarrollo" y entre sus diversos puntos a tratar están la aprobación del Plan de Acción del Foro de Asociación Rusia-África hasta 2026, la participación de Moscú en proyectos de infraestructura en los países africanos y apoyos para impulsar en el continente la soberanía alimentaria. En esta edición, acuden 49 delegaciones de Estados africanos."Rusia considera a África como uno de los continentes más importantes porque, en primer lugar, señala que Occidente mantuvo por mucho tiempo la colonización y no ha permitido mayores condiciones para el desarrollo socioeconómico de las naciones africanas", apunta la investigadora. "En ese sentido, prevaleció una visión imperialista. De esta manera, [Moscú] busca cambiar el lenguaje y señalar que es el momento de tomar en cuenta a la región que, por la narrativa occidental, fue olvidada", asegura en entrevista para Sputnik.Para ello, la docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM precisa que Rusia despliega planes tanto comerciales como humanitarios."Moscú busca fomentar las relaciones comerciales porque África es un continente que otorga alimentos a Rusia. Por otra parte, [el continente] tiene minerales y energéticos, que son una fuente importante en el conflicto con Ucrania (...). Además, [los países africanos] se han convertido en un apoyo para Rusia en el sentido de tratar de mantener un bloque que apoye negociaciones con Kiev", expone.Los cereales: un punto medular La doctora en ciencias políticas orientadas al internacionalismo indica que el tema de los cereales entre ambos actores es una pieza fundamental para la II Cumbre Rusia-África. "Rusia está buscando favorecer el comercio en esta materia", menciona.Prueba de ello es el mensaje del 27 de julio del presidente Vladímir Putin, quien declaró en la sesión plenaria del evento que su país puede sustituir al grano originario de Kiev."Ya he dicho que nuestro país es capaz de sustituir el grano ucraniano tanto sobre la base comercial como la gratuita para los países africanos más necesitados, sobre todo porque esperamos otra cosecha récord este año", dijo el mandatario ruso.También señaló que el país que dirige suministró 11,5 millones de toneladas de cereales a naciones del continente africano en 2022, y casi 10 millones de toneladas en los primeros seis meses de este año, a pesar de las sanciones impuestas a las exportaciones rusas.Otros temas de Moscú y los países africanosEl encuentro multinacional también pone el acento en los lazos de Moscú con cada uno de los países africanos involucrados.Por ejemplo, con Uganda firmarán un acuerdo de entendimiento bilateral para la cooperación en el campo de la salud y la producción de vacunas, además de trabajar en conjunto para resolver los problemas de suministro de fertilizantes rusos a su mercado y buscar la creación de un centro regional para el mantenimiento de equipos militares rusos, terrestres y aéreos.En otro ámbito, Tanzania invitó al Gobierno ruso a extraer diamantes y a ampliar sus inversiones en su territorio.Además, Rusia y Burundi hicieron un acuerdo intergubernamental sobre la cooperación en el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. En él, se establece la realización práctica de proyectos concretos de la cooperación en una amplia gama de áreas.En particular, se trata de la creación y el mejoramiento de la infraestructura nuclear del país africano, la cooperación en el uso de tecnologías de radiación y medicina nuclear, la capacitación de los especialistas para el sector nuclear, entre otros rubros."El interés de muchas naciones africanas es diversificar las relaciones con distintos países (...) y no generar una dependencia, por ejemplo, hacia China, que tiene una gran presencia en el continente y cuenta con diversos proyectos en materia de infraestructura, en inversión de energéticos o la explotación de recursos minerales", reflexiona la internacionalista."En este sentido, Rusia representa la oportunidad para poder diversificar las relaciones con otros países (...). Es una gran alternativa para poder entablar un mayor diálogo y contar con una mayor presencia", ahonda Rivera.Los BRICS y América LatinaSudáfrica, Rusia y China son parte del bloque de los BRICS (junto a Brasil y la India), por lo que su relevancia en el encuentro que se realiza en San Petersburgo es esencial."Sudáfrica funge como un puente para fomentar las relaciones con las demás naciones de África. Pienso que ese es uno de los principales motivos para buscar una mayor interacción entre sí y a fomentar el diálogo", apunta la docente de la UNAM.Ante este acercamiento, surge una incógnita: ¿podría ocurrir una cumbre similar entre Moscú y América Latina? "Hay posibilidades, pero recordemos que, en términos de relaciones exteriores, muchos países que están fuera de América consideran que la región es el patio trasero de Estados Unidos y esto limita un poco el contacto", explica.Sumado a esto, factores como el crecimiento de China en la zona y las sanciones por la operación militar especial en Ucrania dificultan un vínculo más estrecho y expedito.Pero esto cambia a lo largo del tiempo. Prueba de ello es la gira de Lavrov por la región latinoamericana durante abril pasado, donde visitó a dirigentes de Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba.La multipolaridad del mundo, presente en la CumbrePara la experta, la II Cumbre Rusia-África es una muestra de los cambios que están surgiendo en el mundo, que vira hacia un orden multipolar, sin la dependencia de Occidente."Ya no podemos hablar de un mundo unipolar (...). Incluso estamos viendo que el bloque BRICS, que es una iniciativa que expone que no hay un predomino ni hegemonía de Occidente en el mundo desarrollado, sino que ahora también tiene voz y voto, al igual que los países del sur [del planeta]", apunta la universitaria. "En esta multipolaridad, las potencias tienen que hacer un esfuerzo importante para mantener sus relaciones con las naciones sureñas como una manera de tener legitimidad, presencia e interactuar con el mundo", subraya."Rusia está buscando tener mayor presencia en todos los continentes y esto es importante porque beneficia y promueve una mayor multiplicidad de relaciones en diversos niveles, con varios actores y en distintas regiones", concluye Rivera.

occidente

2023

