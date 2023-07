II Cumbre Rusia–África: Putin ovacionado

https://sputniknews.lat/20230727/ii-cumbre-rusiaafrica-putin-ovacionado-1141996544.html

Creciente interés del continente africano en el gigante euroasiático. La Reserva Federal de EEUU sigue jugando con fuego. Hunter Biden, un "niño mimado" por la... 27.07.2023, Sputnik Mundo

octavo mandamiento

vladímir putin

ii cumbre rusia-áfrica (2023)

hunter biden

seguridad

La ciudad rusa de San Petersburgo acoge los días 27 al 28 de julio la II Cumbre y el Foro Económico y Humanitario Rusia–África, bajo el lema "Por la paz, la seguridad y el desarrollo". De un total de 54 países del continente africano, 49 enviaron delegaciones al foro, la mitad de las cuales están encabezadas por jefes de Estado o de Gobierno, lo que demuestra la importancia que concede África al fomento y ampliación de las relaciones con Rusia. Al intervenir en la sesión plenaria del foro, el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó su agradecimiento a los delegados por aceptar la invitación.Hunter Biden, un niño mimado por la Justicia de EEUULa Justicia norteamericana se ha jactado a lo largo de su historia de ser incorruptible, justa e implacable a la hora de juzgar delitos cometidos dentro de su territorio. Sin embargo, parece que a ese discurso se les ha olvidado añadir un pequeño detalle, 'depende de quién sea el individuo a sancionar'.Eso ha quedado una vez más de manifiesto este 26 de julio, cuando un acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden sobre dos cargos menores quedara suspendido luego de que la jueza de la Corte Federal de Delaware, Maryellen Noreika aseverara no estar lista para aceptar los términos del acuerdo y dar un mes más a los abogados y fiscales para el envío de nuevos materiales para revisarlos. Ante lo cual él al parecer niño mimado y sobreprotegido de la Casa Blanca, Hunter Biden no ha tenido otra opción que 'a regaña dientes' declararse inocente.La Reserva Federal de EEUU sigue jugando con fuegoLa Reserva Federal ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta un entorno de entre el 5,25% y el 5,50%, máximos de 22 años. Una decisión que descontaban los analistas después de que lo avanzara en su reunión anterior, en la que el banco central estadounidense decidió tomarse una pausa. La gran pregunta de los mercados es si esta será la última subida de tipos, la opción más probable en este momento, o si habrá una más antes de final de año. Esta decisión puede agravar la situación económica de muchos ciudadanos.La celebración del 26 de julio en Cuba genera mensajes de apoyo a la islaCuba celebró los 70 años de la toma del cuartel Moncada, encabezado por Fidel Castro y que inició su proceso revolucionario. Autoridades latinoamericanas y personalidades públicas manifestaron su apoyo a La Habana y al proceso revolucionario que ha sido tan emblemático en América Latina, mientras los mensajes de solidaridad dirigidos a la isla instaron a que EEUU ponga fin al bloqueo económico al que se ha sometido a la nación caribeña.Al respecto, el abogado venezolano Francisco González, especialista en sistemas de integración regional, señaló que "Fidel logra percibir prospectivamente el hecho de que tenía que ir a una guerra irregular que organiza y concientiza las masas como campesinos, trabajadores, movimientos, partidos políticos, estudiantes y abogados, como lo era Fidel, por lo que se buscaba un asalto al poder. ‘Un asalto al cielo’".El futuro es inmersivo, la realidad virtual desde el turismo hasta los adultos mayores digitalizados.La realidad virtual es una tecnología que ha revolucionado la forma en que interactuamos con el mundo digital y físico. A través de dispositivos como gafas de inmersivas y controladores de movimiento, los usuarios pueden sumergirse en un mundo virtual generado por ordenador y experimentar sensaciones como si estuvieran en el mundo real.Piero Ampuero Pisani, Country Manager experto en realidad virtual y aumentada, señaló a Sputnik que "la realidad virtual es una poderosa herramienta que cada día está abriendo nuevas posibilidades, no sólo en la educación y la diversión, que es como mayormente las personas están viendo esta tecnología, sino que también en la industria que es muy valiosa y apetecida actualmente".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

