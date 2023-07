https://sputniknews.lat/20230727/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-la-ii-cumbre-rusia-africa-2023-1141931481.html

Todo lo que tienes que saber sobre la II Cumbre Rusia-África 2023

La II Cumbre Rusia-África, que se celebrará en San Petersburgo los días 27 y 28 de julio, pretende ser la continuación de un evento similar celebrado en 2019...

¿Cómo se estableció el formato Rusia-África? La idea de crear una plataforma de cooperación ruso-africana fue anunciada por primera vez por el presidente ruso, Vladímir Putin, en julio de 2018 durante una reunión de los líderes de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica). El 24 de octubre de 2019, una declaración conjunta de Rusia y los Estados africanos estableció el Foro de Asociación Rusia-África con miras a coordinar el desarrollo de las relaciones ruso-africanas. En particular, designó a la Cumbre Rusia-África como su órgano supremo, que se convocará una vez cada tres años. Las partes también acordaron celebrar consultas políticas anuales entre los ministros de Exteriores en el periodo entre cumbres. Las partes acordaron desarrollar la cooperación política, económica, científica, jurídica, climática y de seguridad, y reafirmaron su compromiso de contribuir a la creación de un orden multipolar equitativo. Un total de 43 jefes de Estado africanos asistieron a la Cumbre Rusia-África 2019.¿Cuántos países africanos tienen previsto participar?Un total de 49 delegaciones de Estados africanos y asociaciones de integración regional y subregional, como la Unión Africana, han confirmado hasta ahora su participación en la Cumbre Rusia-África.¿Cuál es el orden del día de la cumbre?El evento se celebrará bajo el lema "Por la paz, la seguridad y el desarrollo". Teniendo en cuenta el amplio abanico de ámbitos que abarca la cooperación ruso-africana, se decidió complementar el foro con un importante componente humanitario en 2023.Se espera que los participantes en el foro se centren en:¿Qué es el Plan de Acción del foro?Está previsto que la Cumbre Rusia-África adopte un plan de acción sobre las áreas prioritarias de cooperación hasta 2026."Este documento pretende dar a la asociación Rusia-África un carácter a largo plazo basado en los principios de garantizar el desarrollo sostenible y promover los procesos de integración en el continente", declaró el 19 de julio Oleg Ózerov, embajador para misiones especiales de la Cancillería rusa y jefe de la secretaría del Foro de Asociación Rusia-África.¿Qué otros documentos se aprobarán en la cumbre?Según el funcionario, está previsto firmar un total de cinco documentos en la cumbre. Además del Plan de Acción, los participantes adoptarán una declaración política general y tres documentos relativos a la lucha contra el terrorismo, el no despliegue de armas en el espacio exterior y la seguridad de la información internacional.Añadió que también se espera que se firmen decenas de documentos bilaterales al margen de la cumbre.¿Qué cuestiones destacó Putin antes de la cumbre?El 24 de julio, Vladímir Putin publicó un artículo titulado Rusia y África: aunar esfuerzos por la paz, el progreso y un futuro próspero."Las relaciones de asociación entre nuestro país y África tienen raíces fuertes y profundas y siempre se han distinguido por la estabilidad, la confianza y la buena voluntad", escribió el presidente ruso, refiriéndose a la larga cooperación de Moscú con ese continente y a la ayuda a gran escala a los países africanos durante la era soviética.Para mediados de la década de 1980, prosiguió, con la participación de especialistas rusos, se habían construido en África más de 330 grandes infraestructuras e instalaciones industriales."Decenas de miles de médicos, especialistas técnicos, ingenieros, oficiales y profesores africanos han recibido educación en Rusia", señaló Putin.Según el mandatario, en la actualidad, "la asociación constructiva, de confianza y orientada al futuro entre Rusia y África es especialmente significativa e importante", a medida que surgen en el mundo nuevos centros de poder e influencia económica y política. Putin también apuntó que la situación en el mundo dista mucho de ser estable, dado que en casi todas las regiones existen conflictos de larga duración que se están agravando, al tiempo que surgen nuevas amenazas y desafíos.Se refirió en particular a la Iniciativa de Granos del Mar Negro, cuyo objetivo inicial era garantizar la seguridad alimentaria mundial para los países vulnerables del sur global. Putin precisó que el principal objetivo del acuerdo no se cumplió, ya que el 70% del grano ucraniano acabó en países de renta alta y media-alta, incluida la Unión Europea, mientras que los países pobres recibieron menos del 3% de los suministros alimentarios.El líder ruso aseguró a los Estados africanos que Rusia es capaz de sustituir el grano ucraniano tanto a nivel comercial como gratuito. Se comprometió a suministrar cereales, productos alimentarios, fertilizantes y otros bienes al continente.Putin también hizo hincapié en la mejora de los lazos económicos de Rusia con el continente, incluso en el marco del Área Continental Africana de Libre Comercio. Destacó asimismo la necesidad de seguir desarrollando la cooperación educativa, cultural, humanitaria, deportiva y con los medios de comunicación de masas entre los Estados africanos y Rusia.¿Por qué los Estados africanos le dan la espalda a Occidente?Según él, los países del sur global, incluidos los Estados africanos, llevan mucho tiempo infrarrepresentados en diversas plataformas internacionales. A diferencia de Occidente, Rusia está dispuesta a prestar su oído comprensivo a sus necesidades, resaltó McGovern. En este sentido, recordó que Putin, al igual que el Gobierno chino, prestaba atención al que debería haber representación africana en el Consejo de Seguridad de la ONU. "Así que no es solo retórica, sino también una comparación significativa básica los siglos enteros de experiencia africana con lo que han sufrido de Occidente; y en la medida en que los rusos juegan esta carta hábilmente, hasta ahora y en los últimos dos años han demostrado la capacidad de hacerlo. Van a ganarlo. Y África no es un premio pequeño", manifestó el experto.A su vez, Ózerov agregó que Occidente está muy preocupado por el acercamiento ruso-africano. Así, EEUU y sus aliados han estado ejerciendo una presión considerable sobre los Estados africanos a través de los canales diplomáticos occidentales: a diario, los Estados occidentales intentan disuadir a los líderes africanos de viajar a Rusia, exigiendo que los países africanos elijan un bando. Además de la presión política y diplomática, también existe presión financiera y económica, precisó.Sin embargo, a los ojos de los Estados africanos, Occidente ya no es una potencia tecnológica, política y militar única: surgieron otros centros de influencia y cooperación, como los países BRICS, a los que muchos Estados, incluidos los africanos, se esfuerzan por unirse, concluyó Ózerov.

