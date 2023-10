https://sputniknews.lat/20231019/la-relacion-china-rusia-refleja-un-simbolismo-desafiante-a-la-hegemonia-de-occidente-1144896455.html

La relación China-Rusia refleja "un simbolismo desafiante a la hegemonía de Occidente"

La relación China-Rusia refleja "un simbolismo desafiante a la hegemonía de Occidente"

La relación entre Moscú y Pekín se ha fortalecido con iniciativas como el bloque BRICS y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Gracias a ello, se han... 19.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-19T20:15+0000

2023-10-19T20:15+0000

2023-10-19T20:15+0000

internacional

iniciativa de la franja y la ruta (bri)

china

rusia

occidente

política

eeuu

brics

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137184197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9eaeb6bed198cb64f40f3664e95cfda.jpg

El tercer foro de la Franja y la Ruta se realizó recientemente en la capital china y participaron más de 140 países para diversificar las rutas comerciales entre Asia, Europa y África. Los temas centrales fueron la prosperidad y el desarrollo.El integrante del Grupo de Estudios Sobre Eurasia (GESE), Eduardo Tzili-Apango, explica en una charla para este medio que Rusia y China se han visto como fuertes aliados en la última década: "A raíz de la guerra comercial de China con EEUU y el conflicto en Ucrania, se han visto [uno al otro] como puntos de apoyo para poder [avanzar]".Esto va en línea con lo mencionado por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien ha dicho que ambas naciones buscan una cooperación mutua. "Hemos reiterado en múltiples ocasiones que Rusia y China, como la mayoría de los Estados del mundo, comparten el deseo de una cooperación igualitaria y mutuamente beneficiosa para lograr un progreso económico y un bienestar social universales, sostenibles y a largo plazo, respetando la diversidad de civilizaciones y el derecho de cada Estado a su propio modelo de desarrollo", aseveró el mandatario el 17 de octubre pasado.Un lazo fundamental y necesarioPara Almejo, tras el fin de la Guerra Fría y más aún en los últimos 10 años, Moscú y Pekín han apostado fuertemente por apoyarse e intercambiar bienes y servicios. Este lazo, de acuerdo con el especialista, "es un desafío por partida doble, porque está en juego el orden político del mundo y el comercial".Pese a ello, la perspectiva es positiva. Putin estimó que, para el cierre de 2023, el comercio entre su país y China podría superar los 200.000 millones de dólares. Al respecto, Tzili-Apango considera que es posible debido a los diversos planes bilaterales. "Se están estableciendo muchas y múltiples bases para poder agilizar los intercambios comerciales, sobre todo a raíz de la situación en Ucrania que, últimamente, acercó a China y a Rusia", comenta.Al respecto, Humberto Morales, catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y experto en temas económicos e internacionales, dice a Sputnik que esto es una muestra de la multipolaridad y del alejamiento a la globalización impuesta por Occidente. "La propuesta de incrementar el comercio entre estos dos gigantes, el proponer alternativas monetarias y sobre intercambios [de bienes y servicios], son ejemplo de ello", apunta.En este sentido, Almejo hace énfasis en que, incentivando la desdolarización y creando un sistema de pagos propio, podría solidificarse su posición frente a Washington y Europa.El éxito, según el especialista, es casi seguro, ya que todos probablemente tendrían una época de bonanza."Si por un lado te ofrecen desarrollo económico con alcance global, me refiero en Oriente o en Eurasia, y por otro lado, te ofrecen guerra, masacre, imposiciones, reformas a tus propios sistemas para que abras a sus inversiones y empresarios [originarios de EEUU], me parece que no se la ponen tan difícil a aquellos que han querido ser parte de los BRICS y a quienes han sido humillados y presionados por [Washington]", subraya. Pero China y Rusia no están solos. Prueba de ello se refleja en la diversidad de naciones que acudieron al Foro de la Franja y la Ruta y que forman parte de los BRICS.Para fortalecer estos lazos, el experto que forma parte del GESE sugiere que se deben continuar los foros y tratos con regiones como América Latina y África."Se están estableciendo ciertas acciones diplomáticas que derivan de una política que tanto Moscú como Pekín tienen hacia estas regiones y, a partir de esas políticas, empiezan a materializar planes de acción", subraya.Israel y Palestina en la agendaEl conflicto palestino-israelí también apareció en la víspera del Foro de la Franja y la Ruta. En ese caso, Rusia y China han apostado por la paz."La postura de Eurasia, con Pekín y Moscú a la cabeza, ha sido muy prudente en el sentido de observar los acontecimientos. Considero que el balón está del lado de Estados Unidos: ellos son los que tienen que hacer entrar en razón a Israel porque, si desata una invasión [a Gaza], la situación se saldrá de control. Esto sería muy contraproducente para la propia democracia occidental", señala.Sobre esto, Almejo finaliza señalando la visión que Moscú ha mantenido a lo largo de la historia acerca de ese tema."Rusia siempre ha sido partidaria de la creación de un Estado palestino independiente (...). Es algo a lo que Estados Unidos e Israel se niegan, pero es una idea que cada vez va cobrando más fuerza. Me parece que Israel está dando las últimas patadas de ahogado porque está perdiendo la legitimidad internacional", concluye.

https://sputniknews.lat/20231018/arranca-el-foro-de-la-franja-y-la-ruta-que-reune-a-lideres-mundiales-en-pekin-1144859285.html

https://sputniknews.lat/20231017/la-franja-y-la-ruta-de-china-debe-mejorar-la-calidad-de-vida-de-las-personas-1144857857.html

https://sputniknews.lat/20230907/por-que-la-desdolarizacion-es-la-nueva-descolonizacion-1143445962.html

https://sputniknews.lat/20231018/duodecimo-dia-de-la-escalada-del-conflicto-palestino-israeli-minuto-a-minuto-1144874019.html

china

occidente

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

iniciativa de la franja y la ruta (bri), china, rusia, occidente, política, eeuu, brics, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis