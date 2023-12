https://sputniknews.lat/20231201/no-hay-margen-para-mas-ajuste-sobre-los-vulnerables-movimientos-sociales-en-alerta-ante-milei-1146184945.html

"No hay margen para más ajuste sobre los vulnerables": movimientos sociales en alerta ante Milei

El presidente electo de Argentina Javier Milei llegará al Gobierno en medio de un frágil cuadro social. Frente al programa que impulsa el libertario, la... 01.12.2023, Sputnik Mundo

Desde su triunfo en las urnas, Javier Milei ha remarcado insistentemente la necesidad de implementar un programa de shock en la economía. Con el equilibrio fiscal como norte, el autodenominado libertario planea honrar la motosierra con la que apareció públicamente durante su campaña para disminuir drásticamente el gasto público del Estado.Inscripto en un escenario signado por la vulnerabilidad del 40% de la población sumido en la pobreza —y ante un salario real que acumula seis años de caída—, el ajuste profesado por el líder de La Libertad Avanza despierta alertas en las organizaciones sociales y sindicatos, atentos al potencial efecto del paquete de medidas sobre los sectores más vulnerables.Si bien el presidente electo aclaró que el ministerio de Capital Humano a cargo de la contención social sería el único con la "billetera abierta" para destinar recursos a los estratos postergados, el objetivo de Milei de reducir el gasto en 15 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) encuentra un límite en caso de no interferir en la asistencia social.Los barrios en alerta"La solución a la pobreza es mediante la creación de trabajo genuino, pero la apuesta de Milei de abrir la economía, con su impacto en la producción nacional, muestra que poco le importa que haya un sector a proteger. Si lleva a cabo sus propuestas, al conjunto del pueblo le va a ir mal", advirtió la referente.El señalamiento de Saravia, que emerge como común denominador entre las distintas organizaciones civiles de presencia en los distritos más humildes, augura un potencial eje de conflicto frente al Gobierno nacional.Consultado por Sputnik, el sociólogo Ezequiel Ipar, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), consideró que "el grado de tensión social va a depender mucho de los lineamientos y de las medidas que sean implementadas". "El discurso de campaña fue particularmente radicalizado, pero no sabemos si se reflejará directamente en la gestión", añadió.Calmar las aguasLa alianza de Milei con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y con la excandidata Patricia Bullrich trajo consigo una estructura partidaria considerable para lograr mayor "gobernabilidad" en el Congreso como en la relación con los gobernadores provinciales. Sin embargo, uno de los aspectos centrales del próximo Gobierno radicará en su apuesta por la contención social a través del vínculo con referentes sociales capaces de ayudar a "aplacar" la resistencia al ajuste.El antecedente más directo de un aumento de las tarifas con simultánea caída del salario real remite directamente a la Presidencia de Macri. Durante la gestión de Cambiemos, pese a la caída de 20% del salario formal privado, el diálogo con las agrupaciones se mantuvo constante. Según Ipar, aquella apuesta por el diálogo puede servir de indicador para el horizonte de corto plazo."El Gobierno de Macri, si bien abrió diversos conflictos, nunca perdió los puentes con referentes populares y los mecanismos de negociación. Me preocupa que aparezca un conflicto generado por un plan de ajuste económico sin la mediación democrática de otros actores", destacó el sociólogo.En torno a los vasos comunicantes del Gobierno entrante con las organizaciones sociales, Saravia señaló: "No hemos tenido contacto con ningún referente de La Libertad Avanza. No nos parece auspicioso que alguien diga que va a destruir puestos de trabajo pero manteniendo los planes sociales: si sabe que las medidas van a generar dificultades económicas, tiene que dar algún tipo de respuesta porque ya la situación es límite".La olla a presiónEl grado de respaldo social y político que logre tejer Javier Milei ni bien asuma la Presidencia puede constituir un factor crucial para sus cuatro años de Gobierno. Consultado al respecto, el sociólogo Nahuel Sosa dijo a Sputnik que "Argentina es un país de América Latina que se caracteriza por tener un alto nivel de movilización y organización social, y ese hecho es insoslayable".Según el director del Centro de Formación y Pensamiento Génera, "es fundamental el respaldo social a las medidas del Gobierno entrante". El analista consideró que si bien La Libertad Avanza ganó con el 55% de los votos, "no necesariamente todos los que lo hayan apoyado comulguen con la agenda de fuerte ajuste".La perspectiva del sociólogo es compartida por Saravia. La dirigente de Libres del Sur hizo hincapié en que "Milei ganó por una gran diferencia, pero sus medidas deben ser respaldadas, porque si no la situación va a ser compleja. Está claro que su victoria responde a que los últimos Gobiernos no dieron respuesta a los problemas del pueblo".Desdramatizando el cuadro que se esboza en el horizonte de corto plazo, Ezequiel Ipar descartó la posibilidad de un recrudecimiento de la tensión social para el inicio inmediato del Gobierno electo. "No creo que haya un estallido social. El presidente siempre asume con una legitimidad de origen que en algún punto lo blinda para poder accionar la botonera del Estado en un cierto sentido", afirmó."Si el ajuste es inmediato y de gran magnitud, creo que el sindicalismo va a verse directamente involucrado desde un principio. Sin embargo, la precarización laboral atenta contra el poder de los gremios, por lo que hay que ver el margen de negociación que adquieren", aclaró Ipar.

