Referéndum a favor o en contra de la UE: ¿los países miembros ponen en duda su integración?

"¡Basta de dormir!", así comienza el artículo de medio francés 'Le Monde', señalando que los políticos derechistas están ganando el terreno europeo. La... 01.12.2023, Sputnik Mundo

Desde el otoño de 2022, Europa vive un desfile de victorias de partidos nacionalistas conservadores y de extrema derecha, a los que se suman Italia, Suecia, Hungría y Eslovaquia. Aunque la derecha extrema fue derrotada en las elecciones españolas de julio y los ultraconservadores de Polonia no avanzaron mucho en octubre, los comicios holandeses fueron la gota que colmó el vaso. Francia aprende de los Países BajosLa conexión del movimiento derechista en Francia con las fuerzas de derecha en los Países Bajos confirman las declaraciones de la excandidata a la presidencia en Francia, Marine Le Pen, quien felicitó su aliado holandés en la radio France Inter. Al mismo tiempo, la política no condenó la intención del partido de Geert Wilders de sacar a los Países Bajos de la Unión Europea a través de un referéndum.Los Países Bajos e Italia protagonizaron el origen de la creación de la Unión Europea, subraya Le Monde. Durante muchos años, desde 2010, el liberal Mark Rutte, el exprimer ministro holandés, mantenía su politica de acuerdo con la UE y era un socio de Emmanuel Macron. Sin embargo, a raíces de la crisis migratoria en el país se vio obligado a dimitir en julio.En Francia, la extrema derecha está cobrando impulso, sobre todo, mientras que el proyecto de ley sobre inmigración aún no se ha acordado. Por lo tanto, Francia es vulnerable, al igual que algunos de sus aliados europeos. El presidente del partido francés Agrupación Nacional se postuló para las elecciones europeas en 2024 y, según algunos sondeos, es más popular que el candidato del partido del líder francés, Renacimiento. Cabe destacar que en 2019 los dos partidos estaban empatados."Construimos una Europa poderosa o desaparecemos de la historia"Esta batalla europea podría resultar no solamente un reto para los líderes como Macron, sino un referéndum a favor o en contra de Europa. El caso holandés es como una "llamada de atención", califica Le Monde. La gran cuestión sobre la mesa es cómo reducir la influencia de los populistas europeos, que podrían hacerse con una minoría de bloqueo en el Parlamento Europeo y llevar así a la Unión Europea a una implosión.La Unión Europea atravesó varias decisiones difíciles los últimos años, empezando por las vacunas contra el COVID-19 hasta las sanciones antirrusas en el contexto del conflicto en Ucrania. Sin embargo, la cuestión migratoria echa más leña al fuego en Francia: el proyecto de ley presentado en el país pretende coordinarse con el pacto europeo sobre migración y asilo presentado en septiembre de 2020 por la Comisión Europea. Pero aún no hay avances significativos sobre el documento.En el caso de Francia, los problemas nacionales y europeos están fuertemente entrelazados. Ahora Macron necesita un buen equipo para poder formar un bando competitivo de cara a las elecciones de 2024.A su vez, el periodista alemán Wolfgang Munchau en su artículo para el medio británico New Statesman señaló que los populistas podrían acabar en todas las grandes autoridades de la UE. Munchau calificó a las elecciones de verano de 2024 al Parlamento Europeo como un "momento importante" para los partidos de extrema derecha: Alternativa para Alemania, Agrupación Nacional (Francia) y Hermanos de Italia.

