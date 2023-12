https://sputniknews.lat/20231201/venezuela-tilda-de-victoria-que-cij-desechara-solicitud-de-guyana-de-suspender-referendo-1146211912.html

Venezuela tilda de "victoria" que CIJ desechara solicitud de Guyana de suspender referendo

Rodríguez detalló que el Gobierno guyanés había solicitado a la CIJ que Venezuela no realizara el referendo consultivo en su forma actual; que no incluyera la primera, tercera y quinta pregunta en la consulta; y que no incluyera ninguna pregunta que invadiera las cuestiones que está conociendo en su demanda unilateral la Corte.La vicepresidenta reiteró que su país no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial en torno a la Guayana Esequiba.Horas antes, la CIJ pidió a Caracas abstenerse de "tomar cualquier medida que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa, por el cual la cooperativa República de Guyana administra y ejerce control sobre esa zona".Al respecto, Rodríguez manifestó que quedó demostrado que Guyana no posee título sobre el territorio Esequibo.En ese sentido, dijo que su país seguirá con los preparativos para llevar a cabo el referendo consultivo convocado por el Consejo Nacional Electoral a solicitud del parlamento.Venezuela resolvió realizar un referendo consultivo, en el que los ciudadanos que participen deberán responder cinco preguntas, luego de que Guyana licitara bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar.Ante ello, Georgetown pidió a la CIJ la suspensión de la consulta popular impulsada por Caracas.La administración Maduro reiteró que Georgetown no posee derechos sobre esas áreas marítimas, por lo que afirmó que cualquier acción en sus límites es violatoria al derecho internacional, mientras no se lleven a cabo a través de un acuerdo con Caracas.Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.

