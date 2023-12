https://sputniknews.lat/20231203/arranca-en-venezuela-el-referendo-sobre-la-disputa-territorial-por-el-esequibo-1146242914.html

Arranca en Venezuela el referendo sobre la disputa territorial por el Esequibo

Arranca en Venezuela el referendo sobre la disputa territorial por el Esequibo

Abren en Venezuela los recintos de votación para que los venezolanos expresen su opinión en el referendo consultivo convocado por el Consejo Nacional Electoral... 03.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-03T10:02+0000

2023-12-03T10:02+0000

2023-12-03T10:09+0000

américa latina

venezuela

guayana esequiba

guyana

consejo nacional electoral de venezuela (cne)

disputa territorial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/03/1146242750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9d85ead235fe0cdd3b4caa023141e52.jpg

Más de 20 millones de ciudadanos responderán a cinco preguntas para manifestar su postura ante el enfoque del Gobierno en la disputa, que dura desde hace décadas, y la intención de incorporar a Venezuela el territorio al oeste del cauce del río Esequibo.El 23 de octubre, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, dio a conocer el cuestionario que contestará la ciudadanía acerca de la Guayana Esequiba. Las preguntas son:Tras presentar las preguntas, destacó que serán turnadas a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que avale la constitucionalidad del referendo.Venezuela resolvió realizar un referendo consultivo luego de que Guyana licitara bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar. Así, otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; TotalEnergies, de Francia; y a SISPRO Inc., de esa nación. En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc).Asimismo, Georgetown recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU para que suspendiera el referéndum convocado por Venezuela. Por su parte, la CIJ pidió a Caracas abstenerse de "tomar cualquier medida que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa, por el cual la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce control sobre esa zona".En cuanto a la reacción de la parte venezolana sobre el dictamen de la CIJ, el Gobierno del país calificó de una victoria la decisión del órgano judicial, que desechara la solicitud de Guyana de suspender la votación. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó que quedó demostrado que Guyana no posee título sobre el territorio Esequibo. No obstante, reiteró que el Estado, al mismo tiempo, no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial en torno a la Guayana Esequiba.La Administración Maduro indicó que Georgetown no posee derechos sobre esas áreas marítimas, por lo que afirmó que cualquier acción en sus límites es violatoria al derecho internacional, mientras no se lleven a cabo a través de un acuerdo con Caracas.Contexto históricoLa disputa sobre el territorio del Esequibo se remonta a unos 200 años atrás. Durante la época de las colonias españolas en América Latina, la zona al oeste del río Esequibo estuvo bajo dominio español.En 1819, los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que se habían independizado, formaron el Estado de la Gran Colombia, la cual existió hasta 1831. Las debilitadas fronteras del joven Estado permitieron a la colonia británica de Guayana hacerse con el control de la actual zona del Esequibo.En 1899, se produjo el primer intento de Venezuela por recuperar su territorio histórico en el tribunal internacional de arbitraje en París. Entonces la decisión no fue favorable para ese país, y el Reino Unido obtuvo la propiedad de 159.500 kilómetros cuadrados de tierra en la zona de la Guayana Esequiba.En 1962, Venezuela declaró que no estaba de acuerdo con la decisión del Tribunal de París y exigió una revisión de la misma.En 1966, el Estado ya independiente de Guyana firmó el Acuerdo de Ginebra con el Reino Unido y Venezuela, con el fin de resolver pacíficamente el conflicto y trazar conjuntamente la frontera entre ambos Estados. Sin embargo, esto solo dio lugar a una congelación temporal del conflicto.A día de hoy, cada parte considera la zona en disputa como su propio territorio. En todos los mapas oficiales de Venezuela, el territorio del Esequibo figura como parte del país.Desde 1983, Venezuela ha insistido en entablar negociaciones directas para resolver la situación, mientras que Guyana ha exigido que la cuestión se resuelva en la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia.

venezuela

guayana esequiba

guyana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, guayana esequiba, guyana, consejo nacional electoral de venezuela (cne), disputa territorial